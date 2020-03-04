重慶男子改裝射釘槍獵殺小靈貓及果子狸　判監四年

重慶一名男子以改裝射釘槍獵殺小靈貓及果子狸等野生動物，犯非法製造槍支罪及非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪等罪名，遭判處有期徒刑四年及處罰金一萬元（人民幣，下同）。

涉案男子遭判處有期徒刑四年及處罰金一萬元人民幣，圖為庭審現場。（《澎湃新聞》）

重慶市墊江縣人民法院今日（4日）公開開庭審理該案，據法院查明，涉案男子黃某明在2016年至2017年期間從他人處非法獲取自製預充氣式氣步槍和自製氣槍各一支，長期持有。2018年，黃某明在墊江縣一家五金店購買一支射釘槍後，在互聯網上購得鋼管、瞄準儀等部件，將射釘槍改裝成以火藥為動力發射非制式槍彈的獵槍。

2019年5月至11月期間，黃某明持由射釘槍改裝而成的獵槍在墊江縣東印山上獵殺小靈貓1隻以及果子狸2隻。公安機關在黃某明住所查獲其非法製造和持有的3支槍支、配件、射釘彈等，扣押其獵殺後尚未處理的小靈貓和果子狸屍體。

法院認為，黃某明違反野生動物保護法規，非法獵捕、殺害國家二級重點保護野生動物小靈貓、國家保護的有益或者有重要經濟、科學研究價值的果子狸，已構成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪；黃某明違反槍支管理規定，非法持有和製造槍支，又構成非法持有槍支罪和非法製造槍支罪，依法應數罪並罰；黃某明具有自首情節，自願認罪認罰，依法可以從輕處罰。

法院當庭宣判，黃某明犯非法製造槍支罪，判處有期徒刑三年；犯非法持有槍支罪，判處拘役六個月；犯非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；數罪併罰，決定執行有期徒刑四年，並處罰金一萬元。

（《澎湃新聞》）