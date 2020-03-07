【高空墜物】浙江1歲男嬰慘遭磚塊砸中頭部　醫生宣告腦部死亡

浙江紹興某屋苑近日發生高空墜物案，一名僅14個月大的男嬰被墜落的磚塊砸中頭部，經緊急手術後，醫生宣告其腦部已死亡，目前男嬰靠藥物輸液維持生命體徵。當地警方就已介入调查此案。

天降磚塊的事發現場。（網上圖片）

綜合內媒報道，事發在周四（5日），據鄰居描述，當時男嬰母親推著嬰兒車在屋苑附近散步。當她返回住所時，在大樓入口附近一塊與雞蛋差不多大小的紅色磚塊從天而降，砸中了男嬰的頭頂。當時孩子的頭部明顯凹陷，鮮血流出。

男嬰母親當時被嚇得手足無措，抱起孩子大聲哭喊，不少街坊聞聲趕到現場幫忙，並撥打緊急電話求助。隨後男嬰由救護車接到當地醫院急診科治療，但由於傷勢嚴重，男孩後來又移送至浙江大學醫學院附屬兒童醫院。

該院醫生告知家屬需進行緊急手術，惟成功率不高，男嬰父母則一致要求立刻做手術。翌日（6日）下午，醫生告知男嬰父母，術後情況未見好轉，孩子腦部已經死亡，只能用藥物輸液治療，維持生命體徵。男嬰目前仍在重症監護室治療。

男嬰在重症監護室治療，但醫生稱其腦部已死亡。（網上圖片）

事發後，警方兩次到現場調查。屋苑居民表示，高空墜落的磚頭只有雞蛋般大小，呈紅色，看上去有些殘舊。由於事發一帶沒有監控鏡頭，磚塊到底如何墜落難以確定。但居民們說，事發屋苑外牆建成7年，未發生外牆脫落的情況。而這次墜落的是紅磚，跟外牆顏色不一樣。

（越牛新聞／紹興晚報）