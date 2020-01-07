【高空裸拍】在廣西兒童公園拍攝不雅影片　女模特兒及攝影師被拘

在廣西南寧，一名女模特兒跨年夜期間，在當地兒童公園的遊樂設施上拍攝裸照及短片，攝影師隨後更將裸照及影片上傳到了微信朋友圈，引來網民齊聲譴責。 園區上周五（1月3日）發表聲明稱，涉事者行為未經園方允許，上述的不雅拍攝明顯是有組織、有預謀的蓄意炒作，已向警方報案。

女模特兒拍攝裸照的地點是兒童公園，引起家長不滿。（網上圖片）

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綜合內媒報道，涉事女模特兒當晚搭跳傘塔造型的遊樂設施，全裸對鏡頭搔首弄姿，擺出各種大尺度姿勢。事件引起熱議後，園方表示，根據園區監視器影片，攝影師和模特兒兩人於去年12月31日晚間搭乘3次跳傘塔，兩人分別坐兩個座艙，設施運行期間，工作人員從操作室看不到異常，對於攝影師和模特兒在高空拍攝大尺度照片並不知情。

園方還說，對於攝影師和模特兒有組織、有預謀的蓄意炒作行為強烈譴責，1月4日已報警處理，不排除走法律途徑。及至1月6日，南寧警方發通報稱，20歲張姓女子和31歲薛姓男子在跳傘塔上拍攝不雅照片和影片，故意裸露身體並通過微信傳播，已將二人逮捕。

根據《治安管理處罰法》，警方對張女涉嫌在公共場所故意裸露身體依法處行政拘留5日，對薛男涉嫌傳播淫穢信息依法處行政拘留5日。

（綜合報道）