北斗三號系統第29顆衛星發射升空　距北斗全球組網僅差一顆衛星

四川西昌衛星發射中心在周一（9日）晚上9時55分，發射由中國航天科技集團有限公司五院的研製北斗導航衛星。 北斗三號系統由24顆中圓地球軌道衛星、3顆地球靜止軌道衛星和3顆傾斜地球同步軌道衛星，合共30顆衛星組成。此次發射的是第29顆組網衛星，意味着中國距離北斗全球組網部署完成僅有一步之遙。

工作人員在現場工作時有戴上口罩。（中國航天科技集團有限公司五院）

此次發射的衛星是北斗三號衛星導航系統第二顆地球同步軌道衛星，被研發人員暱稱為「吉星」，其在北斗三號衛星系統中功能最多、訊號最多、體型最大、壽命最長，具有廣闊的應用前景。吉星所採用的衛星平台，更是五院研製的東方紅三B（導航）衛星平台，是中國現役規模較大的衛星平台之一。

吉星擁有相當多功能，例如有無線電導航、無線電測定、短報文通訊、星基增強、精密單點定位等。以精密單點定位為例，吉星可實現動態分米級、事後厘米級的定位服務，服務於汽車自動駕駛、船舶精準停泊等，節省大規模建設基站的費用。至於星基增強功能，則是通過兩個頻點播發符合國際民航組織標準的星基增強訊號，但飛機升降更精確，為國內外的民航用戶提供費用更低、可用性更高的導航服務，有巨大的經濟和社會效益。

吉星的工作人員團隊。（中國航天科技集團有限公司五院）

值得一提是，時值新冠肺炎疫情嚴峻，有關方面迅速調配接替要居家隔離的工作人員，同時又安排梳理發放防疫用品，並成立疫情防控領導小組。此外，由於控制分系統的測試人員因要隔離無法前往發射場，留守北京的替代人員就利用遠程測試系統，成功進行遠程測試，是首次在發射場沒有控制測試人員的情況下實現衛星模擬飛行任務。

（綜合報道）