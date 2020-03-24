湖南56歲淫魔掘地下室禁錮16歲少女性侵24天　遭判死刑

去年2月，湖南鳳凰縣56歲男子龍喜和擄走一名16歲在校女生，用鐵鏈將該女生禁錮在地下室內，並多次強姦該女生。時隔24天後，被囚禁的女生被當地警方解救，疑犯亦被逮捕。近日，湖南湘西土家族苗族自治州中級人民法院一審公開宣判：龍喜和犯強姦罪及非法持有槍支罪等，被判處死刑。

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據湖南鳳凰縣檢察院早前的通報，龍喜和年過五十仍為單身，有觀看色情光碟的嗜好，心理扭曲、變態，遂產生囚禁強姦女生的犯罪動機。實施犯罪行為前，龍喜和做了精心準備。他在網上購買了鐵環、鐵鍊、電棍等作案工具，事前又在自家房屋地下挖出地下室作為囚禁場所。

內媒記者探訪發現，該地下室入口在龍喜和的臥室，揭開入口地板後能看到洞口一側電閘和開關。通過一個小梯子，可進入地下暗室。該地下室不到1.8米高，呈正方形狀。不足4平方米（約43平方呎）的地下室地面上和臥室一樣，鋪有地氈。地氈上的一角散落著碳酸飲品、餅乾、梳子和紙巾。地下室內四壁上貼有婚慶裝飾品。

湖南鳳凰縣檢察院通報又稱，龍喜和挖好地下室後，便伺機尋找年輕女性作為囚禁目標。去年2月，龍喜和開車拉客時，見到一名年輕漂亮的女生在路邊招手搭車，於是心生歹意，以「搭順風車」為名將該女生騙上車。

少女被禁錮地底慘淪性奴

開車期間，龍喜和謊稱借用手機趁機拿走該女生的手機，引起對方懷疑。惟該女生試圖跳車逃走後，龍喜和仍下車追趕並毆打她，隨後用鞋帶捆住其手腕、用透明膠帶封住其嘴巴，再用麻包袋將其套住綁到地下室，然後用鐵鍊纏住其頸部並用五把鐵鎖牢牢鎖住。受害女生無力反抗，禁錮期間多次被龍喜和強姦。時隔24天後，被囚禁的女生被當地警方解救，龍喜和亦被逮捕。

湖南湘西土家族苗族自治州中級人民法院一審公開宣判：龍喜和犯強姦罪及非法持有槍支罪等，被判處死刑。（湘西法院網）

本年3月19日，湖南湘西土家族苗族自治州中級人民法院一審公開宣判，龍喜和犯強姦罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身；犯非法持有槍支罪被判處有期徒刑兩年；數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並賠償附帶民事訴訟原告人龍某某經濟損失共計人民幣80729.6元。

（綜合報道）