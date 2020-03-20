新冠肺炎｜內地戲院復工將重映多部舊片　網民最期待Harry Potter

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在內地有好轉趨勢，多地重開文化設施和場館，戲院復工在即。中影北京發行公司近期將發運首批5部影片，以公益發行方式上畫。此外，華納兄弟（Warner Bros.）也於昨日（19日）宣布，《哈利波特：神秘的魔法石》4K修復3D版將在內地戲院上畫，隨即引起大量內地網民支持和讚好。

吳京主演的《戰狼2》再次重返內地熒幕。（網上圖片）

據悉，中影發運的五部影片分別是《中國合夥人》《狼圖騰》《戰狼2》《流浪地球》《何以為家》（Capharnaüm，港譯《星仔打官司》），將原分賬比例由43%：57%調整到0%：100%，即全部以公益發行方式上畫，發行方和片方應得43%的分賬部分全部讓利戲院，並建議戲院以公益放映或低票價的優惠方式惠及觀眾。

據悉，上述5部電影此前已分別於2013至2019年間在內地上畫，這次屬於重映。網民對此都有不同意見：「看著些已經看過的，並且可以在家裏看的電影，不值得我去冒這一趟險吧」、「網上都有的看我還去戲院」、「現在這個形式新片上映就是賠錢，只能上映以前的片子，收益全歸戲院，能賺一點是一點吧」、「公益發行，是為了戲院生存下去」、「想再看一次流浪地球，大銀幕上看太美了」。

華納兄弟電影公司宣布《哈利波特：神秘的魔法石》將在內地重映

至於《哈利波特：神秘的魔法石》重映的消息則得到更大關注，有網民表示「要去電影院看第三遍」「必須看起來」，也有人希望哈利波特7部曲全部重映，「如果可以7部連播一整天該多好」。據悉，這部電影首次在內地上畫是2002年。

不過，目前內地各戲院復工時間尚未明確，但上海各大戲院已在為重新開業做準備，當地電影發行放映行業協會日前發布《電影院（城）復業防疫技術指南》，建議戲院復工期內對員工和觀眾測量體溫、影片排片間隔不少於20分鐘、宜採用交叉或隔排方式售票等。《指南》還建議，戲院應引導觀眾自帶或購買3D眼鏡，凡由戲院提供的3D眼鏡應配置3D眼鏡專業清洗消毒設備。

▼按圖看撤檔的賀歲片都有哪些

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此前因應疫情發展，今年新春檔期的7部影片在1月份全部宣布撤檔，包括《唐人街探案3》《囧媽》《奪冠》《緊急救援》《姜子牙》《熊出沒·狂野大陸》《急先鋒》都將擇日再映。

（綜合報道）