【新冠肺炎】赴新疆與湖北人相鄰　女子一落機被要求集中隔離14天

撰文：崔德興
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新冠肺炎疫情全球大流行，但內地的情況已逐漸受控，重災區湖北亦已於近日宣布「解封」。然而，「湖北人」在內地某些地方仍受到戒備，近日一名女子從四川搭機赴新疆，就因為有相鄰乘客是湖北人，一落機就被要求集中隔離14天。
程小姐目前在烏魯木齊一家酒店隔離。（網上圖片）
3月22日，重慶的程小姐因工作需要，在成都雙流機場乘坐四川航空航班前往烏魯木齊，並將健康申報文件等備妥。
但令程小姐始料未及的是，自己一下飛機就被烏魯木齊的檢疫人員要求集中隔離14天。原來，她在飛機上與一名湖北籍的乘客相鄰而坐，該乘客的左右、前三排、後三排座位乘客，按規定需集中觀察隔離14天，而且要進行核酸檢測。
有網民認為，湖北籍能出來的人都是安全的，他們比全國其他地區隔離更久，其他地區至少14天，而湖北至少隔離了五個星期。（中新社）
程小姐表示，自己願意接受隔離，但對四川航空的做法感到不解，「明知該名湖北籍人士落地烏魯木齊，相鄰乘客會被隔離，卻沒有提前告知，不僅耽誤自己時間，也是對醫療資源的浪費。如果航空公司能做到，就不會有這一切發生。」
她認為，航空公司應給予一定的補償。不過，訂票平台對此表示，航空公司目前沒有任何補償，也不能退票。
網民熱議：
平白無故耽誤別人14天時間，居然一點表示都沒有。搞不好隔離還要自己花錢。湖北籍怎麼了！國家都說不要區別對待！除非有症狀！
現在湖北籍能出來的都是安全的，他們比全國其他地區隔離得都久，其他地區至少14天，湖北至少隔離了五個星期！
如果目的地要求隔離，航空公司應該告知前後三排的乘客是否退票或者改簽。萬一人家是去辦事的呢？
希望不要歧視湖北人，就好比要求外國人不要歧視中國人一樣。