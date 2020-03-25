【新冠肺炎】赴新疆與湖北人相鄰　女子一落機被要求集中隔離14天

新冠肺炎疫情全球大流行，但內地的情況已逐漸受控，重災區湖北亦已於近日宣布「解封」。然而，「湖北人」在內地某些地方仍受到戒備，近日一名女子從四川搭機赴新疆，就因為有相鄰乘客是湖北人，一落機就被要求集中隔離14天。

程小姐目前在烏魯木齊一家酒店隔離。（網上圖片）

3月22日，重慶的程小姐因工作需要，在成都雙流機場乘坐四川航空航班前往烏魯木齊，並將健康申報文件等備妥。

但令程小姐始料未及的是，自己一下飛機就被烏魯木齊的檢疫人員要求集中隔離14天。原來，她在飛機上與一名湖北籍的乘客相鄰而坐，該乘客的左右、前三排、後三排座位乘客，按規定需集中觀察隔離14天，而且要進行核酸檢測。

有網民認為，湖北籍能出來的人都是安全的，他們比全國其他地區隔離更久，其他地區至少14天，而湖北至少隔離了五個星期。（中新社）

程小姐表示，自己願意接受隔離，但對四川航空的做法感到不解，「明知該名湖北籍人士落地烏魯木齊，相鄰乘客會被隔離，卻沒有提前告知，不僅耽誤自己時間，也是對醫療資源的浪費。如果航空公司能做到，就不會有這一切發生。」

她認為，航空公司應給予一定的補償。不過，訂票平台對此表示，航空公司目前沒有任何補償，也不能退票。

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