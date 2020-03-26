【新冠肺炎】甘肅定點醫院要求醫護退回補助　衛健局：非「一線」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地不少地方政府為加強前線醫護人員的信心，同時表達感激，都有主動提供臨時性質的補助及獎金。惟在甘肅蘭州，當地一間醫院有員工投訴，此前院方發放的補助被通知要退回，引來不少網民熱議。蘭州衛健局的工作人員在周三（25日）回應指，此前發放範圍超出國務院的對於「一線醫護人員」要求，故此有部分醫護人員需退回補助。

蘭州西固區人民醫院本身是新型冠狀病毒肺炎的定點收治醫院，設有發熱門診、隔離病區等。（影片截圖）

涉事的醫院是蘭州西固區人民醫院，從網上流傳的聊天截圖可見，醫院財務科發出通知，未有出現在公示名單中，但有獲得補助的醫護人員，要到財務科出納室以現金的方式退回補助。其中一名員工劉女士在受訪時指，院方給予一張表格，內容詳細列明補助的性質、金額等，填寫後就要將相關的補助退回，「他們說現在區上要求都要回收，沒有給明確的解釋。」劉女士稱，他們都是醫護人員，「我們一直都在接觸（發熱病人）」，僅僅不被歸類為前線就沒有補助，「只是指到一線人員是甚麼，但是沒有指到二線人員。」

值得一提是，蘭州西固區人民醫院本身是新型冠狀病毒肺炎的定點收治醫院，設有發熱門診、隔離病區等，醫院同時有要求全體醫護人員都中止休假以保障治療效率。

醫院醫管科工作人員在接受傳媒查詢時就解釋，現時仍在統計細節，「發多少怎麼發都是國家有規定的」，醫院是按照規定來退回或發放補助。事實上，甘肅省衛健委早前已有下發通知文件訂明補助發放的細節，列明按照國務院的要求，獲得補助的僅有「一線醫護人員」，具體而言是指直接參與防疫和救治前線工作，並且有與確診或疑似病例直接接觸的醫護人員。

劉女士稱他們亦有接觸發熱的病人，卻因不被歸類為「一線」就沒有補助。（影片截圖）

蘭州衛健局的工作人員亦稱，此前的補助發放範圍超出國務院的要求，故此部分該醫院的醫護人員需要退回補助，局方現已成立工作組，將會一對一去解釋。與此同時，西固區新冠疫情聯防聯控領導小組在周四（26日）發出通合，強調對事件高度重視，責成衛健局要認真調查核實，「要求做到既不少發，也不多發，確保對一線醫護人員的關心和愛護落實落準」。

（綜合報道）