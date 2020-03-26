【新冠肺炎】重慶回贈韓國釜山6萬個口罩　附唐詩「相知無遠近」

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，韓國釜山市曾在1月向友好城市重慶市捐贈1萬個口罩。如今隨著疫情發展，韓國口罩緊缺，重慶又在近日向釜山回贈6萬個口罩，包括1萬個N95口罩。目前，釜山已收到中國6個省市支援的50多萬個口罩，對此，釜山相關負責人表示感謝，並承諾今後將與中國城市擴大交流。

最近重慶向釜山回贈口罩，箱子上以中文附上一句詩：「相知無遠近，萬里尚為鄰」。（海外網）

釜山政府26日表示，曾在1月中國新冠病毒疫情嚴峻時，向重慶支援醫療用品，包括1萬個口罩、3000副醫用手套和500副護目鏡。最近，重慶又向釜山回贈口罩，箱子上以中文附上一句詩：「相知無遠近，萬里尚為鄰」，並用韓文寫道「重慶市為釜山市加油！」

「相知無遠近，萬里尚為鄰」出自唐朝詩人張九齡《送韋城李少府》，意思是只要彼此相互了解，即使相隔萬里也可以成為鄰居。

除了重慶市外，上海、山東、天津、廣州、黑龍江也向釜山捐贈了口罩，廈門、深圳、山西等地也表明了支援意願，廈門支援的物資已抵達韓國仁川海關。截至目前，釜山收到了中國6個省市支援的50.9744萬個口罩、3802套防護服、200個體溫計，這些物資將優先送往醫護人員和弱勢群體手中。

（海外網）