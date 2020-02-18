支付寶「健康碼」將在全國推行？自行申報健康即可外出或復工

數碼生活
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自武漢肺炎爆發至今，經歷春假後中國仍未能全面復工。面對各省市的大量人口流動，復工成為防疫下的難題。大量工廠﹑公司停產的情況下，中國的經濟難免受到影響。支付寶和微信為首，推出名為「健康碼」的 APP，用來快速了解市民的健康信息，協助外出和復工的安排。

「健康碼」的使用方法

中國市民可以透過「健康碼」自行申報健康情況，經審核後會生成一個專屬的個人二維碼，用來證明健康狀況，成為出入通行。「健康碼」分有三個顏色等級：

綠色：憑碼通行

黃碼：實施 7 日內隔離，連續（不超過）7 日健康打卡正常轉為綠碼

紅碼：實施 14 日內隔離，連續 14 日健康打卡正常轉為綠碼

只要市民的「健康碼」是綠色，就可以透過掃瞄綠色「健康碼」進出市區和復工。目前深圳﹑浙江和杭州等地正實行「健康碼」測試，而 16 日支付寶官方宣佈：「在國務院辦公廳電子政務辦的指導下，全國健康碼即將上線」。

三色「健康碼」（cnBETA 圖片）

「健康碼」數據分析成疑

「健康碼」要求市民自行申報健康情況，如果每個人都能如實上報，當然能快速收集數據，安排健康人士外出和復工，以及管理需要隔離的市民。但目前看來「健康碼」還是太理想化，如果一開始就有這樣的自律性，可能疫情已經不會到今日的程度。雖然「健康碼」連結在支付寶和微信上，有助收集市民是否外出﹑到過的地區和「健康碼」顏色的數據，不過分辨「健康碼」顏色的系統透明度不足，亦無進一步的監察機制，市民誤報健康情況的問題有機會出現。

掃瞄「健康碼」出入市區和上班（cnBETA 圖片）

温州「健康碼」系統出錯

以上的質疑非空穴來風，今日（18 日）温州不少市民的「健康碼」就無故變仍紅色，這直接影響到他們外出和上班的問題。不過温州市大數據發展管理局表示，由於後台數據庫設計的影響，令部份「健康碼」判定較為嚴格，部份用戶的紅﹑綠碼設定可能存在誤判。在一個直接影響市民生活的系統下出現如此錯誤，難免被人批評和質疑。

資料來源：cnbetaqq inews

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