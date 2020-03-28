廣東12歲智障女童慘遭性侵流產2次　2犯人分別囚終身及獲刑15年

廣東茂名一名有智力障礙的12歲女童小文（化名），一年內遭多人性侵後懷孕，做了兩次人工流產手術，兩名疑犯賴月龍、謝授應其後被捕歸案。 案件周五（27日）在當地法院作出一審宣判，賴月龍以強姦罪判處無期徒刑，謝授應同樣以強姦罪判處有期徒刑15年。

小文和媽媽睡在一個房間，房間掛著她們的衣服。（澎湃新聞）

據報道，小文成長於一個特殊貧困家庭，她和爸爸、媽媽、哥哥一家四口均為殘障人士，全家靠低保為生。去年3月中旬，讀六年級的小文被查出已懷孕9周，後來在家人陪同下做了流產手術，當時警方曾介入調查。不料7個月後，小文被發現再次懷孕了，家人立即再向警方報案。

據「報警回執單」顯示，小文被性侵一案，警方認為有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，決定對此進行偵查。據小文的小姨邱女士稱，小文曾指性侵者很喜歡喝酒，案發現場是在路邊的草叢。

小文第二次被性侵的地方是在路邊草叢。（影片截圖）

法院審理查明，被告人賴月龍、謝授應分別於2018年、2019年對精神發育遲滯幼女劉某實施姦淫，致被害人兩次懷孕引產，犯罪情節惡劣，後果嚴重，社會影響極壞。根據兩被告人的犯罪事實、性質、情節和認罪表現，法院作出上述判決。

（綜合報道）