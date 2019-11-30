雲南一磚廠使役多名智障工人　老闆稱自己「給國家減少麻煩」

今年4月，雲南硯山縣警方從龍馬葉岩磚廠解救多名智障工人，一包工頭被刑拘。不過，此後涉嫌非法役使智障工人的磚廠依然運轉到11月。面對媒體質疑，磚廠老闆辯稱，磚廠包吃包住還給智障人士工資，「是給國家減少麻煩」。 11月29日晚，硯山縣政府新聞辦公開通報稱，目前涉事磚廠已停產，包括磚廠負責人在內警方共抓獲5人，其中解救的15人中有12人是智障人員，均已得妥善安置。

2019年4月，硯山縣警方從該縣龍馬葉岩磚廠解救了一批智障工人，事件被媒體報導後，引起了社會關注。

涉事磚廠的負責人許興璠。（澎湃新聞）

涉事工廠。（澎湃新聞）

50歲的智障人士孟宸（化名）是警方從廠解救的智障工人之一。他是雲南紅河州建水縣人。據孟宸的妹妹孟莉（化名）稱，大哥在20年前失踪。在孟莉的記憶中，大哥讀過大學，「腦子清醒，不可能走丟了。」

時隔20年，家人都以為孟宸「死了」，然而2019年5月，他突然出現在家人面前。孟莉說，大哥已經認不得他們，但卻記得她的名字和父親的名字，這20年來的經歷在大哥的記憶中是空白的，而大哥身上還有傷痕。

雖然智障工人被解救，但涉事工廠卻沒有被立即處理，而是繼續運作，直到11月。據涉事磚廠的負責人許興璠介紹，他跟一包工頭侯光紅約定，由侯光紅負責為磚廠提供勞力，這批智障工人由侯光紅組織帶進廠幹活，「估計他們就是乞丐，磚廠給他們提供了吃住、發了工資，為了給國家減少點麻煩，在我們磚廠（幹活）是可以的。」11月12日，許興璠接受媒體採訪時說。

暫未找到親屬的4名智障人員。（澎湃新聞）

這些智障人員來自哪裡？包工頭侯光紅的妻子王樹梅堅稱「春節回家時，路上撿的」。王樹梅說，她老公因在磚廠「得罪了駕駛員後被人舉報」。

11月29日21時50分，雲南省文山州硯山縣政府新聞辦通報了該事件的最新調查處置情況。

通報稱，2019年4月，硯山縣對龍馬葉岩磚廠涉嫌違法用工情況開展調查處置。通報稱，對犯罪嫌疑人組織到龍馬磚廠務工的15人，經司法鑒定，其中12人為智障人員。目前，涉事磚廠已停產，包括該磚廠負責人在內警方共抓獲5人，對能查清身份的11人已由親屬接回，暫未找到親屬的4名智障人員由縣民政局接收安置並發佈尋親公告，按規定完善相關手續納入特困人員供養範圍。

（澎湃新聞）