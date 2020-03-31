【新冠肺炎】甘肅出現湖北輸入病例後　緊急要求入境者須病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情布中國內地漸見緩和，已連續多日沒有本土的新增確診病例。 惟甘肅省周日（29日）突現一宗從湖北輸入的新增病例，並且是當日唯一的本土病例，引發關注。 有見及至，甘肅省在當日下發緊急通知，調整此前湖北省低風險區零散前來甘肅的人員，可持綠色健康碼通行並無需隔離等的安排，改為一律都要再接受病毒檢測，相關社區亦要做好健康監管及隨訪觀察。

緊急通知指，近期從湖北前來甘肅及返回甘肅的人員增多，無症狀感染者疫情傳播風險加大。日前的新增確診病例更是一個警示，患者來自湖北低風險地區咸寧市，並持綠色健康碼入境。

持綠色健康碼前來甘肅的人員，一律都要接受病毒檢測。（中新社）

通知要求，通過機場、鐵路前來甘肅並持綠色健康碼的人員，應由抵達地聯防聯控領導小組安排，由當地留觀點或隔離點專業人員進行病毒檢測。自駕前來甘肅的人員同樣要由居住地社區報告當地聯防聯控領導小組，並於第一時間安排專業人員進行病毒檢測。病毒檢測結果為陰性者，社區亦要繼續做好健康監管和隨訪觀察。

此外，各社區、鄉村、賓館酒店、企業等用人單位，應對從湖北省前來甘肅並且持有綠色健康碼的人員，再次進行摸排登記，準確了解每個人的身體健康狀況、居住地址等詳細資料。

通知更特別要求，要對入境時做過一次病毒檢測者，須在入境後一星期再次進行病毒檢測，兩次檢測的結果均為陰性者可安全有序流動。

（澎湃新聞）