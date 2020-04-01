【新冠肺炎】JYJ金在中愚人節謊報確診登微博榜首　網民批太過分

今天（1日）是愚人節，34歲的韓國男子團體JYJ成員金在中在Instagram發文，稱自己確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）正在醫院接受治療。正當大家以為他慘成第一個確診的韓國藝人之際，他卻馬上改口澄清一切只是愚人節玩笑。 事件引起排山倒海的批評聲浪，而在內地微博也登上熱搜榜首，網民紛紛批評他拿疫情開玩笑的做法太過分，但也有人以金在中此前向中國捐獻物資為由，呼籲網民諒解他。

金在中發布IG稱確診感染後，內地微博hashtag「#金在中確診感染新冠肺炎#」就衝到榜首位置，及後他再澄清只是愚人節玩笑，微博hashtag頭條則變成「#金在中稱確診新冠是愚人節玩笑#」，仍然高居榜首，截至下午4時30分有1.7億人次閱讀、3.1萬則討論。

微博「@新浪娛樂」一項網上調查則顯示，有多達19.2萬網民認為金在中做法「無語，一點都不好笑」，另5.5萬人則覺得難以理解、7.6萬人選擇「公眾人物開疫情玩笑不太好」，但也有1.7萬人認為「人沒事就好」。

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網民熱議：

【批評】 「拿疫情開玩笑他沒事吧😡😡😡😡」 「一點都不好笑，多大的人了還拿這開玩笑」 「在中國這種拿疫情造謠是要被拘留的」 【脫粉】 「作為粉絲也想罵」 「我要脱粉了」 【理解】 「說了是為了警醒大家注意防範啊」 「聽說這哥給中國捐了很多物資，心可能不壞但是情商真的太低了...」 「哥哥發心沒錯，但是以這樣的方式真的欠考慮，對不起大家佔用公共資源了，有一說一，別上升一些東西」

（綜合報道）