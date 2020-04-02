新冠肺炎｜不戴口罩毀壞報警器拒集中隔離　返京外籍男遭限期離境

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地近段時間接收大量境外輸入病例。多地採取嚴厲措施防疫，要求境外人員入境後遵守隔離期間的相關規定。 惟一名坦桑尼亞籍男子近日從境外返回北京後，不僅拒絕集中隔離，在自行居家隔離期間更不戴口罩外出，並私自拆毀住處報警器。事件引起廣泛關注，北京公安周四（2日）表示，警方依據相關法律，已經對該名男子做出行政處罰，限期出境。

社區張貼在屋苑內的疫情告知信。（網上圖片）

綜合內媒報道，此前網絡上流傳一份「疫情告知書」中稱，在北京某社區，一名坦桑尼亞男子3月27日晚上8時返回住所，不遵守疫情期間外籍人員集中隔離規定，自行居家隔離期間，不聽居委會和警方勸誡，於3月28日中午出門領取速遞，3月29日上午再次衝出房門，社區工作人員要求對方返回房間並戴上口罩，男子依舊不聽勸說。

而一名與該外籍人員同住一棟樓的王女士向傳媒透露，街道社區安裝在該外籍男子住處的門磁報警系統也被其私自拆除。事情發生後，住在一個社區的居民都有意見，很多居民是老人，均表示很擔心。

報道稱，這名坦桑尼亞男子在北京務工，與中國人同住，頻繁出國回國。在居家隔離期間，男子認為安裝的門磁報警設備限制了自己的人身自由，不止一次拆掉報警設備。目前其門前的門磁報警設備已經被重新安裝，他也同意不再外出。

坦桑尼亞籍男子入境北京後所住的社區樓。（網上圖片）

4月2日，北京市公安局副局長潘緒宏通報通報了這宗案件。他指出，3月27日、28日，朝陽公安分局潘家園派出所接到社區報警和網民反映，一名坦桑尼亞籍男子不配合疫情防控措施，警方依據相關法律，已經對該人做出行政處罰，限期出境。

（綜合報道）