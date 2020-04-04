【新冠肺炎】研究：武漢貓群受感染，血清調查逾一成呈病毒陽性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近期更傳出人類染病後將病毒傳染給動物，其中在比利時列日省（Liège）及香港，都各錄得一宗寵物貓受病毒感染。兩隻寵物貓的主人均是新型冠狀病毒的確診病例。 武漢病毒研究所研究員石正麗、華中農業大學金梅林等近日就發表未經同行評審的研究報告「SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation」初稿，發現疫情在武漢市大規模爆發後，當地的貓群亦有感染病毒。 研究稱可能是人類將病毒傳染給貓隻，但強調未能得出結論，證明受病毒感染的貓隻，可以將病毒傳染給人類。

近期有傳出人類染病後將病毒傳染給動物，在比利時列日省（Liège）及香港，都各錄得一宗寵物貓受病毒感染，兩隻寵物貓的主人均是新型冠狀病毒的確診病例。（中新社）

據微信公眾號「iNature」在文章中引述研究報告的內容指出，研究人員是通過檢測特異性血清抗體，來觀察貓隻中的新型冠狀病毒感染，從武漢市的貓群中收集一批血清樣本，其中包括疫情爆發後的102份血清樣本及爆發前的39份血清樣本。

文章稱，通過對新型冠狀病毒的受體結合域（RBD）間接酶聯免疫吸附（ELISA）試驗，發現爆發後收集的102份貓隻血清中，有15份（14.7%）對病毒呈陽性反應，當中有11份是具有新型冠狀病毒中和抗體。值得一提是，研究報告指出，當中有3隻貓的主人是新型冠狀病毒肺炎患者，牠們的中和抗體數值亦是較高。

主人是新型冠狀病毒肺炎患者的貓隻，病毒檢測的數值亦相對其他較高。（網上圖片）

與此同時，研究人員並未在新型冠狀病毒，與I型或II型貓傳染性腹膜炎病毒（FIPV）之間檢測有血清學交叉反應，「該研究數據表明，SARS-CoV-2（新型冠狀病毒）在暴發期間已感染武漢的貓群」。

文章更提到，事實上在3月31日，中國農科院哈爾濱獸醫研究所的研究員陳化蘭和所長步志高，亦有發表未經同行評審的研究報告，指出新型冠狀病毒在狗、豬、雞和鴨子體內的複製能力很差，在雪貂和貓隻身上卻有效複製。報告稱，新型冠狀病毒是可通過呼吸道飛沫在貓隻之間傳播。

石正麗在研究報告中稱，研究證實貓隻有傳播新型冠狀病毒的風險。（中新社）

石正麗在研究報告中稱，研究證實貓隻有傳播新型冠狀病毒的風險，但同時還需要更多研究以深入了解病毒從人類到貓隻的傳播途徑。石正麗同時表明，應立即採取行動，使人類與寵物動物，例如貓隻及狗隻，兩者之間要保持適當的距離，並且應對這該些動物採取嚴格的衛生和檢疫措施。政府亦應發布強而有力的警告及法規，以阻止此種潛在的傳播途徑。

（綜合報道）