寧波漢進派出所後死亡　家屬不滿涉事6輔警獲輕判提抗訴

浙江寧波男子俞偉國去年4月被傳喚後在派出所死亡，涉事6名輔警獲刑，其中4人因自首獲輕判，引發死者家屬不滿。 俞偉國家屬周五（3日），已向當地檢察院申請抗訴。寧波鄞州區檢察院一名工作人員說，已於周三（1日）收到抗訴申請書，但尚未決定是否抗訴。

俞偉國身上傷痕。（影片截圖）

此前鄞州區法院作出關於此案的《刑事判決書》顯示，53歲男子俞偉國因酒後與小區保安發生爭執，在去年4月19日深夜，被傳喚至寧波市公安局鄞州分局鐘公廟派出所後，突發心功能障礙死亡。

家屬提供的屍檢報告則顯示，俞偉國因自身冠狀動脈粥樣硬化、心肌橋合併心臟肥大，在醉酒、頭部損傷及人為控制等因素作用下促發心功能障礙死亡。此外，俞偉國周身存在多處骨折，其中左側第7、第8根肋骨骨折，周圍肋間肌輕度出血，符合遭鈍性外力作用，但損傷程度不足以致死。

8月16日，鄞州區檢察院指控6名被告人韓義根、劉鑫、林馳霄、石家輝、陳浩、呂敏犯玩忽職守罪，向鄞州區法院提起公訴。及至今年3月31日，法院認為，6名被告人作為國家機關中從事公務的人員，不正確履行職責，造成一人死亡的重大後果，構成玩忽職守罪，但因事發後6人主動到鄞州區監察委接受調查，並如實供述了犯罪事實，可依法從輕處罰。

最終，6名涉事輔警被判處有期徒刑6個月至1年不等，其中林馳霄、石家輝、陳浩、呂敏可緩刑1年。

俞偉國的家屬向鄞州區檢察院遞交的《刑事抗訴申請書》。（新京報）

惟判決書顯示，影片錄像中，俞偉國生前最後時刻曾多次表示「頭痛需要就醫」，並提出「自己有心臟病需要就醫」，且向輔警下跪，但均遭到拒絕。因此俞偉國的家屬向鄞州區檢察院遞交了《刑事抗訴申請書》，提出應以間接故意殺人罪追責。

（新京報）