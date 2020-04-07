【新冠肺炎】女子赴美探親返京後確診　首發症狀為大便次數增加

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。北京市周一（6日）召開新聞發布會時通報一宗新增境外輸入病例，女患者曾赴美國探親，返京後到集中醫學點隔離觀察，期間症狀不明顯，但大便次數明顯增加，她在接受病毒檢測後結果呈陽性。

截至4月6日，北京累計報告境外輸入確診病例171宗。圖為北京小湯山定點醫院的醫護人員在進行會診。（新華社）

據介紹，女患者自述1月17日前往美國紐約探親，與其丈夫、兒子共同居住。1月18日至3月13日每日到室外散步，並到附近的華人超市購物，外出未戴口罩。其子在當地上學，3月8日至13日曾到法國和英國旅遊。

3月20日，母子二人從美國紐約出發，經日本東京轉乘NH961航班飛往北京，3月22日抵京。二人在登機和離機時體溫檢測無異常，經海關檢疫入境，健康申報無異常，遂轉運至集中醫學觀察點進行隔離觀察。

3月22日至4月3日，該女士大便次數明顯增加，但身體無其他異常情況。4月3日隔離觀察點採集樣本進行新冠病毒核酸主動檢測，結果呈陽性，她當晚被轉運至小湯山醫院隔離治療。結合其境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，該女士4月5日被診斷為確診病例。

據悉，這名女患者首發症狀為非呼吸系統症狀，且症狀不典型，未引起其重視。北京市疾控中心副主任龐星火提醒，在醫學觀察期間出現任何身體異常，均要及時、如實報告，並主動配合隔離點工作人員進行病毒核酸檢測篩查，減少傳染病傳播風險。

（北京頭條）