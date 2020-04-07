廣州男網上意淫高中女同學偷拍相　受害人拒受辱現身控訴兼報警

內地近日傳出一名廣州男子，在外國社交網站Twitter上，發布高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量淫褻及不雅用語作意淫。 其中一名受害人現身控訴，稱該些照片都是偷拍所得，甚至可從中見到當時「（偷拍者）疑似往我們的水杯裏吐口水甚至投放精液。」

該Twitter帳號所發布的照片，都是廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常生活照，但就被配上大量淫褻及不雅用語。（網上圖片）

身處外國的受害人在其微博帳號「Muhelos」發布影片，講述整件事的經過。Muhelos稱，約在4月6日上午，Twitter一個名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照」，並配上大量淫褻及不雅用語。Muhelos表示，經過一眾網民的「起底」，可基本確認是一位名叫「高嘉鑫」的男同學。

Muhelos稱，高嘉鑫在高中時已「比較下流」，「只高三一年，他就至少騷擾了三位女同學，其中包括我」。Muhelos稱，另外兩名被騷擾女同學中，其中一人有受到實質的傷害，「休學、復讀，並且不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」Muhelos指，偷拍照的受害人已在4月6日起向廣州公安局天河分局興華街道派出所報警。

其中一名受害人「Muhelos」拒絕受辱，拍片現身控訴。（影片截圖）

天河分局在回覆傳媒查詢時則指，現已接獲相關報警，正介入調查，但具體情況不方便透露。至於有網民稱，高嘉鑫疑似是南方航空的員工，南方航空方面至今未有確實回應。

（綜合報道）