涉性騷擾性侵女大學生　上海財大副教授被開除

上海財經大學會計學院早前有女研究生公開指控被一名錢姓副教授涉嫌性騷擾、性侵，被鎖在私家車內，「開始舔我的耳朵，然後親我的嘴」，繼而更將手指伸進下體。 大學此前已發聲明指會展開調查工作，並於周一（10日）宣布涉事副教授錢逢勝被開除處分，同時撤銷其副教授專業技術職務及教師資格。

上海財經大學在最新的聲明指，校方高度重視對錢逢勝的舉報及網絡反映，本着認真嚴肅負責的態度展開調查核實工作，「經查，錢逢勝嚴重違背教師職業道德，造成極其惡劣社會影響」。校方強調，對於違反師德師風的行為始終堅持容忍，堅決依法依規嚴肅處理。

受害女生講述被性騷擾、性侵的經過。（微博）

事緣在上周五（6日），內地一個自媒體微信公眾號發布一封舉報信，受害女生自稱在今年6月被會計學院錄取為會計碩士，「錢F勝」是其授課教師。首堂課結束後，「錢F勝」主動詢問受害女生「你成家了嗎？」、「早點找，不要把自己做空（理解為「耽誤」掉了）」等涉及個人私隱問題。「錢F勝」其後還與受害女生一直保持微信交流，曾主動傳來「寶寶」、「喜歡你」、「想看到你呢」、「張開懷抱歡迎你」等說話。

受害女生公開與錢逢勝的聊天紀錄。（微信）

受害女生指，就在11月16日晚上下課後，「錢F勝」藉詞將受害女生騙上私家車，將其鎖在車內進行性騷擾，當時私家車仍大學校園內，「他突然上半身探過來，緊緊地抱住了我，把頭埋進我的頭髮裏，開始舔我的耳朵，然後親我的嘴」。「錢F勝」甚至將手指伸進受害女生的下體，「他的手指一直在粗暴的亂動，我的下身非常疼」。

（綜合報道）