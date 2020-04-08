網上意淫6年前偷拍高中女同學相片　廣州男被刑拘

一名廣州男子在境外社交網站Twitter上發布6年前高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量淫褻及不雅用語作意淫。其中一名受害人現身控訴，稱該些照片都是偷拍所得，甚至可從中見到當時「（偷拍者）疑似往我們的水杯裏吐口水甚至投放精液。」 廣州白雲警方今天（8日）通報稱，經過縝密調查，於7日凌晨4時左右抓獲涉案疑犯24歲的高姓男子。目前，高男已被依法刑事拘留。

據早前報道，身處外國的受害人在其微博帳號「Muhelos」發布影片，講述整件事的經過。Muhelos稱，約在4月6日上午，Twitter一個名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照」，並配上大量淫褻及不雅用語。Muhelos表示，經過一眾網民的「起底」，可基本確認是一位名叫「高嘉鑫」的男同學。

Muhelos稱，高嘉鑫在高中時已「比較下流」，高三就至少騷擾了3位女同學，其中包括她；另外兩名被騷擾女同學中，其中1人有受到實質的傷害，「休學、復讀，並且不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」Muhelos指，偷拍照的受害人已在4月6日起向廣州公安局天河分局興華街道派出所報警。

其中一名受害人「Muhelos」拒絕受辱，拍片現身控訴。（影片截圖）

4月7日下午，廣州警方稱已接到受害者報案，警方已介入調查，有部份受害女生已到派出所做筆錄。8日，廣州白雲警方通報稱，抓獲涉嫌在社交網絡上發布淫穢資訊的高男。經查，高男在1個月前通過社交網絡，發布其高中時期偷拍女同學的照片，並發表低俗言論，造成不良社會影響，目前已被白雲警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

至於有網民稱，高嘉鑫疑似是南方航空的員工，南方航空方面至今未有確實回應。

（綜合報道）