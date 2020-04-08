雲南查獲逾千張疑似走私鱷魚皮製品　贓物鋪滿一整個籃球場

雲南紅河邊境管理支隊周二（7日）透露，該支隊新街邊境檢查站近日在執行公開查緝任務時，從一輛貨車內查獲疑似走私鱷魚皮1213張，捉獲2名涉嫌走私的中國籍嫌疑人。

雲南紅河警方捉獲两名涉嫌走私的疑犯。（紅河邊境管理支隊供圖）

據介紹，事發在4月6日下午，新街邊境檢查站執勤民警在對一輛白色輕型廂式貨車進行檢查時，發現車廂內貨物種類較多。駕駛員何某在回答問題時閃爍其詞，不能準確說出所載貨物種類和數量，同車的楊某也不停打斷民警的詢問。民警覺得可疑，隨即到車廂內進一步檢查。

檢查中，民警發現在車廂靠車頭三分之一處，裝載的水果下面堆放著白色包裝袋，且堆放不整齊，從縫隙中可以看到下面有黑色大編織袋。民警立即對編織袋進行開袋檢查，最終在編織袋內發現有大量動物皮革，而駕駛員無法提供該批動物皮革的合法來源證明。

經清點，車內12個黑色大編織袋內共裝有整張鱷魚皮1213張，有黑、棕、白、紅、橙五種顏色，最小的長度約1.4米，寬度約0.4米，最大的長度約1.7米，寬度約0.5米，每一張都保持完整，皮革紋理清晰，顏色鮮亮，色澤飽滿。查獲的圖片亦顯示，走私的鱷魚皮製品鋪滿了一整個籃球場。

目前，該批疑似走私的鱷魚皮移交至當地森林公安部門進一步調查處理。

（澎湃新聞）