【新冠肺炎】武漢官員抖音直播「帶貨」　推銷熱乾麵周黑鴨等特產

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市，在周三（8日）凌晨零時起正式解除離開通道管制措施。 武漢「封城」76天後終於解封，但要全面復工復產尚待時日。有見及此，內地熱門手機App「抖音」就推出「市長帶你看湖北」活動。周三（8日）下午3時正的首場直播，更是由武漢市政府黨組成員李強親自上場「帶貨」，推銷熱乾麵、周黑鴨、良品鋪子、東風汽車等武漢特產。

李強親自在抖音上直播「帶貨」，推銷熱乾麵、周黑鴨、良品鋪子、東風汽車等武漢特產。（微博）

當天還有涂磊、老飯骨等50位抖音名人，以短片或直播的方式推銷湖北特產，抖音甚至已邀請所有主播在購物車掛售湖北的產品。（微博）

李強先是在直播中通報武漢的復工復產情況，稱當地整體復工率超過90%，規模以上工業復工率90.2%，服務業復工率亦有94.8%。隨後直播進入正題，李強極力推薦良品鋪子、蔡林記、周黑鴨等武漢著名的優質特產品牌。說到武漢美食，李強如數家珍，當被主持人問起最愛吃哪一種時，他亦笑言「都愛吃！」。

李強有特別介紹熱乾麵，「如果非要說一樣，我就說說我們武漢人最愛的蔡林記熱乾面！」。李強表示，隨着武漢解封，大街小巷的熱乾麵館都陸續恢復營業，「現在憋了很久的武漢人終於可以吃上一碗熱乾麵，這是實實在在的小確幸！」除了李強後，武漢市的商務局局長及多間企業的老闆亦都輪番上陣，在直播中致力推薦武漢特產，吸引不少網民圍觀及搶購。

值得一提是，根據內地外賣平台美團外賣的數據，截至周三中午12時，武漢已有近6成的餐飲商家恢復外賣業務，早上6時至中午12時，全市更售出近萬份熱乾麵外賣。

在武漢出生的內地男演員朱一龍，亦有上載照片展示正在享受武漢的特產熱乾麵。（微博）

據介紹，抖音共有13場「市長帶你看湖北」直播活動，包括武漢在內，湖北省共將有13位市州長，在直播間介紹當地居民生活情況，並且藉此機會推銷當地農產品、食品、消費品。除此之外，當天還有涂磊、老飯骨等50位抖音名人，以短片或直播的方式推銷湖北特產，抖音甚至已邀請所有主播在購物車掛售湖北的產品。

（綜合報道）