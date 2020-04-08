【新冠肺炎】武漢疾控中心發表研究　稱早在一月初已出現社區傳播

國際著名學術期刊《自然》（Nature）的子刊《微生物學》（Microbiology）近日刊登來自武漢疾控中心的簡要通訊文章，內容稱研究人員對2019年10月6日至2020年1月21日，所收集的武漢呈流感症狀患者的640份咽拭子樣本進行重新分析，結果在其中9份樣本中檢測到有新型冠狀病毒，甚至在樣本收集的最後一星期，30歲以上人群中，對新型冠狀病毒病毒檢測呈陽性反應的比例，超過對流感病毒檢測呈陽性反應。 研究人員推斷，該些數據顯示，早在1月初，新型冠狀病毒肺炎在武漢市就已經出現社區傳播。

研究推斷武漢早在一月初時，就出現新型冠狀病毒肺炎社區傳播。（中新社）

文章稱，新型冠狀病毒雖然與沙士（SARS）病毒是近親，但兩者所引起的症狀卻有明顯區別。正如中國疾控中心的說法，確診病例中高達80.9%為輕症或中症，沒有呼吸困難和缺氧現象。為更好地理解疫情的流行病學資料，武漢疾控中心的劉滿清團隊回溯在疫情大規模爆發的前數周，在呈現流感症狀的患者體內分離出的咽拭子樣本。該批樣本共有640份，時間介於2019年10月6日至2020年1月21日之間。

數據顯示，與2017和2018年同期相比，武漢自2019年的12月初起，呈現流感症狀的患者數量明顯上升，並在新年左右達到最高峰。同樣地，在門診中，出現流感症狀的人，比例上也從1.97%猛增至9.44%。研究人員指出，數據反映冬季剛過，呈現流感症狀的患者有明顯增加，故此有必要區分其中的流感患者和新型冠狀病毒感染者。

經分析，研究人員共在9份樣本上檢測到有新型冠狀病毒，年齡介於35歲至71歲，其就診時間都是在1月，最早出現症狀的日期是1月4日。文章更稱，雖然樣本非常有限，但可見到隨時間的推移，在有流感症狀的患者體內，檢測有新型冠狀病毒的人就愈多。尤其是在樣本收集的最後一星期，30歲以上人群中，對新型冠狀病毒病毒檢測呈陽性反應的比例，超過對流感病毒檢測呈陽性反應。

研究人員對2019年10月6日至2020年1月21日，所收集的武漢呈流感症狀患者的640份咽拭子樣本進行重新分析，結果在其中9份樣本中檢測到有新型冠狀病毒。（中新社）

文章亦提到，該9名確診病例，其中7人的註冊居住地是在武漢，來自6個不同的區域，其他2人則是在武漢之外。研究人員認為，此種情況是為疫情在武漢社區傳播提供額外的證據，並推斷在1月初，武漢就已經出現社區傳播。

值得一提是，此前武漢衛健委在2019年12月31日通報有「不明原因病毒性肺炎」時，當時稱未發現明顯人傳人，世衛在2020年1月14日的表態亦稱是「有限度」人傳人。直至1月20日及1月22日，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，以及國家衛健委副主任李斌才先後確認已經出現人傳人。

（綜合報道）