【新冠肺炎】外貿訂單大減　溫州老闆賣樓維持公司營運：先活下來

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，除了全球已達百多萬人確診，疫情對經濟的負面影響亦相當巨大。 2019年，中國全年出口17.23萬億元（人民幣，下同），是世界第一大貿易出口國。但2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，多個國家採取了封鎖國境等防疫措施，中國外貿出口訂單大幅減少，外貿企業正遭遇危機。 浙江溫州就是疫情下的重災區之一。當地的外貿企業盡己所能自救，有老闆甚至賣樓維持公司營運，希望「先活下來」，終將迎來春暖花開。

浙江溫州有數量眾多的鞋企。（每日經濟新聞）

溫州素有「中國鞋都」之稱，截至2019年底，當地有800多家出口鞋企，年出口量達8.21億雙。但今年疫情之下，鞋企面臨巨大的困難，出口訂單斷崖式下滑，一批中小企業面臨生存危機。

鞋企老闆劉建業在溫州開鞋廠已有十年，在當地租了一層廠房，面積100多平方米，有員工近100人。工廠有一條生產線，主要生產女鞋，每年生產鞋子四十多萬雙，主要出口到南非。劉建業表示，今年是最困難的一年，將會有一批企業倒閉，他的企業也面臨資金鍊斷裂的危險。

溫州工廠面臨倒閉危機。（每日經濟新聞）

近半年的訂單幾乎都被取消

劉建業憶述道，工廠1月中旬開始放春節假期，由於今年訂單比較緊張，春節只放假半個月，2月3日計畫正式上班。不料新冠肺炎疫情在新春期間爆發，溫州又是湖北外疫情最嚴重的城市之一，復工時間也較晚，整個2月工廠都在放假。這個時候，國外的客商不斷地催促詢問什麼時候可以恢復生產，但是也一直沒法回復對方。

到3月初工廠復工，卻遇上國外的疫情開始嚴重，他們手上接到的近半年的訂單幾乎都被取消。甚至有不少客戶選擇違約。雖然工廠還有少量的訂單沒有取消，但反而陷入兩難的境地，有一些訂單，不知道是不是要正常進行生產。如果非洲疫情無法控制，客戶寧願違約不要鞋子也是有可能的，那損失將會更大。

不少工廠堆積大量鞋子存貨。（每日經濟新聞）

庫存難以「出口轉內銷」

劉建業又指，工廠的庫存難以轉為內銷，因為賣到國外的鞋子無論是從工藝設計上，還是從尺寸上，都和國內的鞋子有太大的區別，沒法在國內銷售。他現在面臨的最大問題是，有一部分貨款收不回來，還有一批鞋子積壓在倉庫，這對於一個企業來說，相當於斷了資金流。而他還要支付員工的工資和供應商的貨款。

劉建業坦言，3月下旬以來，幾乎每晚都睡不著，都在考慮要堅持還是要停業止損。最終，他決定再怎麼樣也要「先活下來」，第一步是控製成本，減少支出，讓員工從原來的每個月休息一天，到現在實行一周雙休，員工工資相應減少。留下來的員工，等到以後效益好轉，工廠一定不會虧待他們；第二是加強研發適合內銷的鞋子，鼓勵員工利用各自的渠道帶動銷售，全員上崗賣鞋。

他和家人商量之後，再決定把杭州的房子賣出，大概能籌到400多萬元，可以支撐工廠半年以上，「只有活下來，才能等到春暖花開。」