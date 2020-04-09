【新冠肺炎】網紅醫生張文宏到華為談抗疫：多攝入蛋白質治癒率高

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情期間，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏用通俗易懂的語言解釋病情，又不時爆出金句，成為「網紅醫生」，受到不少內地網民追捧。 張文宏周三（8日）到上海華為研究所出席抗疫座談會時表示，預計全球疫情會持續一至兩年，但東亞和東南亞範圍基本處於可控範圍。他還說，不要太指望短期內疫苗上市，並建議患者多攝入蛋白質以補充營養，自癒或治癒率都更高。

張文宏受邀到華為公司交流抗疫心得。（微博）

華為IT產品線副總裁、智能數據與存儲領域總裁周躍峰周四（9日）在微博上貼文稱，張文宏在講座中主要提到「營養免疫很重要」，建議要確保蛋白質攝入。

此外，華為公司內部論壇網站「心聲社區」和微博上也有人貼出講座的部分內容，指張文宏在提到抗疫時期的飲食時強調，攝入足夠蛋白質非常關鍵。他說目前沒有藥到病除的特效藥，多數人尤其年輕人可以靠營養治療康復，輕症患者可多吃雞蛋、牛奶、牛肉、魚肉，自癒或治癒率更高。

張文宏又稱，目前在上海所有新冠肺炎病例中，小孩感染患者都是輕症，80%患者通過飲食、中西醫輔助治療可自癒，只有3%到5%的重症患者需要插管治療。他強調，患者治癒後基本不留後遺症，不會出現類似沙士（SARS）的肺纖維化，患者康復後也不會再傳染給他人。

張文宏在講座上還指出，不要太指望短期內疫苗上市，目前疫苗研發最快的是中國與美國，中法也在進行疫苗實驗合作，但疫苗上市至少要一年半。他預計全球疫情會持續一至兩年，東亞、東南亞範圍基本處於可控範圍，包括日本、新加坡等，而未來相當長時間於醫療系統可能都會非常敏感。他最擔心的疫情國家是印度、南美以及非洲，主要是這些國家醫療條件相對落後，飲食營養較差。

工信部在3月底透露，華為已全面復工，復產率穩定在90%。（資料圖片）

據悉，張文宏這次的講座通過內部網上直播和重溫方式供華為全球員工及家屬觀看。資料顯示，截至2018年底，華為擁有18.8萬員工，來自全球近160個國家和地區，其中在海外聘用的員工總數超過2.8萬人。

（綜合報道）