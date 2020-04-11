新冠肺炎｜經綏芬河回國者：穿防護服尿片搭機　被俄人當「怪物」

內地新冠肺炎疫情海外輸入型病例增長的壓力不見消退，近日，因大量源自俄羅斯的輸入型病例從綏芬河口岸入境中國，綏芬河市防疫壓力陡增。據黑龍江衛健委通報，3月21日至4月9日，經綏芬河口岸入境2497人，其中累計確診病例151例，累計無症狀感染者148例。 其中一名經綏芬河回國者向內地官媒《環球時報》分享其經歷，表示自己搭飛機時身穿防護服，還把輸液管連在礦泉水樽上改造成簡易飲水器，不需要摘下口罩就可喝水；飛行途中8小時堅持不吃任何東西，也因穿上尿片而無需上廁所，「而俄羅斯旅客和空乘們投來的目光彷彿在看怪物」。

當地時間4月6日晚上7時55分，曹杰登上由莫斯科飛往符拉迪沃斯托克的SU1702次航班，26個小時後，北京時間8日凌晨3點多，曹杰終於住進綏芬河口岸入境人員的指定隔離酒店，「沒心情，沒想法，就一個念頭：我終於回家了。」

不少在俄羅斯的中國人都搭機到符拉迪沃斯托克，再由綏芬河口岸回國。（環球時報）

曹杰表示，自己在莫斯科的幾個朋友也確診感染，由於是輕症患者，他們都根據當地要求在家中自行隔離。曹杰的一個越南客戶在連續發燒十幾天後，才終於被送到醫院救治。「你只有在當時那種情況下才能理解這種心情，身邊的人一個個都確診了，你說換成誰能不緊張？」他表示，雖然俄羅斯政府採取了一系列措施，但莫斯科很多市民並不重視這場疫情，傳染的風險還是很大，望着窗外依舊車水馬龍的街道，他下定決心回國。

由於中俄雙方限制國際航班數量的規定，4月初，由莫斯科直飛中國國內的航線僅剩一條，且每周只有一班，一票難求，先飛往符拉迪沃斯托克，再坐車前往綏芬河口岸入境，成為曹杰和絕大部份人的共同選擇。

曹杰購買的是當地時間6日由莫斯科謝列梅捷沃機場直飛海參崴的SU1702次航班，預計飛行時間8個多小時，跨越7個時區。一抵達機場，曹杰就看到不少同樣準備回國的中國人，因為他們實在太好辨認了：口罩、手套、護目鏡、白色的一次性防護服，「這是俄羅斯人絕對不會做的準備。」

由於擔心在狹小密閉的機艙內被傳染，曹杰甚至準備得更加周全。他把輸液管連在礦泉水瓶上，改造成一個簡易飲水器，渴的時候可以把管子直接含到嘴裡喝水，而不需要摘下口罩；上飛機前吃了很多牛肉乾，這讓他得以堅持在飛行途中不吃任何東西。此外，曹杰還穿上了尿片。他表示，曹杰和其他30多名中國乘客幾乎都是不吃、不動、不上廁所，度過飛機上的8小時，而俄羅斯旅客和空乘們投來的目光彷彿在看「怪物」。

「他們覺得我們都是病人，但實際上我們是擔心他們。」曹杰說，莫斯科機場沒有測溫環節，俄航的空中乘務員也只是戴了普通的口罩，甚至還有4成俄羅斯旅客連口罩都沒戴，事後證明，曹杰的準備並不是過度擔心。根據黑龍江衛健委公布的資料，這班飛機上已有5人被確診。

經歷了漫長的飛行，曹杰終於在當地時間7日12時降落在符拉迪沃斯托克，並經綏芬河口岸入境中國。由於綏芬河市承載能力已破表，曹杰被送到周邊東寧縣的一間賓館隔離，這距離他登上飛機已經過去26個小時。目前他身體狀況正常，按照要求每天測量兩次體溫並上報，還將接受驗血以檢測體內是否存在抗體。

報道引述曹杰表示，無論是隔離條件還是一日三餐，他都非常滿意，很感謝綏芬河口岸的一線工作人員，「我想，中國現在可能是世界上其他國家最羨慕的地方了。」

（環球時報)