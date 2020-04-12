四川涼山木里通報「3.28」森林火災起因：11歲男孩點燃樹木引發

日前四川涼山發生多宗火災造成重大人員傷亡，引發中共高層以及外界關注。據最新消息，其中3月28日四川涼山木里縣的一宗火災原因初步查明，為當地一名11歲男孩用打火機點燃松針和木羅松煙熏洞內松鼠時不慎失火引發。

3月28日四川涼山木里縣發生火災，圖為消防員撲救現場。（央視）

4月12日，四川省涼山州西昌市木里縣官方微博發布消息稱，據木里縣森林公安局辦公室消息，經查：木里縣項腳鄉瓦科梁子「3.28」森林火災案為疑犯田某某（男，11歲）於3月28日下午2時在木里縣項腳鄉項腳村瓦科組田某某家後山處，用打火機點燃松針和木羅松煙熏洞內松鼠時不慎失火引發。目前此案正在進一步偵查中。

3月28日四川涼山木里縣發生火災，消防員撲救多日，火場才得到有效封控。（央視）

3月30日，四川涼山州木里縣也突發一宗森林火災，在當地消防力量的控制下，這宗火災並未引發人員傷亡。而一年前的同一時間該地也發生一宗火災，當時造成30名撲火人員遇難，當時起火原因據報道是樹木遭雷擊所致。

而同在本年3月30日，四川涼山州西昌市也發生一宗森林火災，大火在當地森林覆蓋度極高區域蔓延至4月6日方才得到控制，據官方報道，此次火災僅在一天之內過火面積就達1,000公頃左右，毀壞面積初步估算80公頃左右。期間，造成19名撲火人員遇難，其中18人為森林草原專業撲火人員，1人為四川涼山州西昌市當地帶路的林場職工。此外，還有3名地方撲火隊員重傷和部分民房燒燬。

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火災發生後，正在浙江考察的國家主席習近平指示，國務院總理李克強批示，稱要堅決遏制事故災難多發勢頭。4月9日，官媒報道稱，在該宗火災發生後，四川省、涼山州政府負責人遭約談。目前，未見官方通報西昌火災原因。