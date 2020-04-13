【鮑毓明性侵養女案】內媒揭送養產業鏈　初生嬰兒10萬人仔起價

山東煙台上市公司杰瑞集團原副總裁、中興通訊前獨立董事鮑毓明涉性侵養女案件曝光後，引起內地輿論沸騰，事件也引發外界關注「送養」亂象。 內媒《法治周末報》11日（上周六）的報道指，鮑毓明涉性侵養女案的背後是一個隱秘且數量不容小覷的群體「民間送養者」。報道更揭發隱藏在網絡平台「知乎」上的民間送養灰色產業鏈，一般人只要支付10萬元（人民幣，下同）便可收養初生嬰兒，有知情人士更直言「收養女孩的，多是賣給鮑毓明那種禽獸」。

據報道，在多個網絡平台上，儘管以政策、法規問題將「送養小孩」等資訊進行了清理或遮罩，但要找到相關線索並非難事。例如，在知乎APP上以「送養」為關鍵詞進行搜索，隨即找到多條「送養小孩」帖文，其中有一位網友留下了自己的聯繫方式。

記者以「諮詢如何領養孩子」為名加上述網友為好友，隨即收到訊息。對方稱自己已經「領到」了孩子，「訂的時候孕婦才懷孕8個月，現在『我女兒』一個多月」。為了得到這個「女兒」 ，該網友聲稱自己花了4萬元。

通過該網友，一個名為「愛心救助站二」的QQ群組隨之曝光。據悉，這個群組專門提供送養、收養服務，一旦收養成功，當事人必須退群；3名群管理員有著不同的分工，其中「客戶負責人」在群裡發送了一份名單，「河北，孕，36周，女，低補……廣東，孕，37周，男，中補…… 」。

這所謂的「補」，意即「補償款」，也可以理解為送養者開出的價格，「低補」即為「補償款」低。當對方被問到「請問是合法領養嗎？」時，對方表示，「合法去福利院，別在這裡找。我們不犯法，也不合法。」

另外，另一位「中介」群主則表示，自己的資源很多，不光有領養群，還有「假結婚給孩子上戶口」群等。據其介紹，送養者不僅僅是一些未婚媽媽，還有生二胎三胎的，孩子男女都有，而且就她經手的送養和收養而言，已出生的孩子比待產的價格低，但至少也要10萬元起。

鮑毓明涉性侵養女案件曝光後，引起內地輿論沸騰，事件也引發內地關注「送養」亂象。（資料圖片）

北京勇者律師事務所律師王小艷分析了民間送養群體的構成情況。她指出，民間送養者包括無力撫養小孩的家庭或單親（包括未婚、離異、喪偶）媽媽等，一些人在重男輕女觀念影響下送養女嬰，此外還有親屬之間的「過繼型」送養等。

知乎：已對違規內容全面清理

知乎13日（周一）就報道內容進行回應，指已監測到個別用戶在站內發布「送養」等可疑訊息，目前已對相關違規內容進行全面清理，並對相關帳號進行永封處置；同時，知乎已升級安全策略，對相關新增可疑訊息做主動篩查，歡迎網民主動舉報。

（綜合報道）