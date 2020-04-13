【鮑毓明性侵養女案】遭質疑為涉案高管洗地　財新網撤回報道致歉

山東煙台上市公司傑瑞集團原副總裁、中興通訊前獨立董事鮑毓明涉性侵養女案件曝光後，引起內地輿論沸騰。最高人民檢察院官方微博今天（13日）發布消息稱，最高檢、公安部已派出聯合督導組赴山東，督導該案辦理工作。

4月13日晚間，財新網發布官方聲明，聲明指出財新網4月12日刊發報道《高管性侵養女事件疑雲》，引起輿論較大爭議，財新網認真核查，報道確有采訪不夠充分、行文存在偏頗之處，已在當日撤回報道。

財新網撤回報道致歉。（截圖）

聲明指出財新矢志滿足公眾更為充分的知情權，努力傳遞更多信息，呈現復雜事實的真相，這些事實既可能符合也可能不符合人們（包括我們財新自己）的期望，但無論是對此案還是任何新聞事件，我們都將奉行新聞專業主義立場，以嚴謹嚴肅的態度深入調查。有未經慎查明辨的倉促報道，我們誠摯致歉，並將做出修正和追蹤報道。感謝讀者們長期以來的厚愛，財新唯以更高標准的自省與努力回報大家的信任。

財新網12日刊出《高管性侵養女事件疑雲》文章，文章開頭按語寫到：「女孩在多地多次報警稱未成年時遭跨國企業高管性侵，警方均未立案，高管則稱雙方是戀愛關係。這更像是一個自小缺少關愛的女孩向『養父』尋求安全感的故事。」

文章開頭按語寫到：「女孩在多地多次報警稱未成年時遭跨國企業高管性侵，警方均未立案，高管則稱雙方是戀愛關係。這更像是一個自小缺少關愛的女孩向『養父』尋求安全感的故事。」（截圖）

這篇文章通過中間人書面訪問鮑毓明，鮑毓明雖然沒有否認曾與養女蘭兒發生性關係，但就以9段手機屏幕截圖為證，內容是從2016年至2017年的兩年多時間，疑似與「養女」蘭兒的對話記錄。對話中，蘭兒多次提到「親愛的」、「結婚」等親密內容，還提到讓鮑毓明等她兩年，二人還約定去拍婚紗照。鮑毓明指收養蘭兒之初已與她及其母親達成協議，待蘭兒18歲長大後兩人會結婚。他表明自己真心愛蘭兒，反而是蘭兒不斷傷害他。鮑毓明指蘭兒情緒一直反覆，多次鬧自殺引其注意，指一切問題可能源於有一段時間冷落了她，結果導致報警。

鮑毓明指收養蘭兒之初已與她及其母親達成協議，待蘭兒18歲長大後兩人會結婚。（網絡圖片）

財新網文章還引述幫助蘭兒的志願者說，蘭兒「時而說愛上養父，時而說恨這樣的養父」。財新網亦引述接近「相關警察」，指蘭兒及鮑毓明「同時去派出所作完筆錄後，有時會拉著手離開」。蘭兒在控告強姦後，有時與陪同報案的志願者吃早餐後，還打包一份給鮑。

財新文章末尾稱：「一位志願者說，蘭兒只是追求『好生活，有強力保障的穩固的愛。』」

《高管性侵養女事件疑雲》文章刊出後，引發極大爭議。網民質疑財新網為「高管性侵養女案」洗地，批評財新網未有考證，證據片面，文章通篇沒有對養女蘭兒和她母親的訪問，只是依據鮑毓明的個人敘述，寫成的稿子。

更嚴重的是缺乏最基本的道德立場，缺乏最起碼的同理心。網民指出這種「以領養為名，帶一個女孩回來和自己『談戀愛』」的行為有多麼卑劣，只要具有正常的道德觀，都應當不難察覺。一篇媒體報道居然對此視而不見，反而去對受害人的態度變化、可靠程度和心理狀態吹毛求疵，那要麼是一葉障目，腦中無物，要麼是恃強凌弱、心中無恥。

《高管性侵養女事件疑雲》文章在12日傍晚已下架。對文章中鮑毓明所說，涉案少女蘭兒今天（13日）向內媒《澎湃新聞》表示，這兩天她都在積極配合警方做筆錄，尚未看到鮑毓明發布的詳細聊天記錄，但無論鮑毓明如何辯解，都無法改變性侵她的事實，而她現在唯一能做的，就是配合警方完成調查，盡快讓不法分子接受法律制裁。

最高人民檢察院官方微博今天（13日）發布消息稱，最高檢、公安部已派出聯合督導組赴山東，督導該案辦理工作。