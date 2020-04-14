新冠肺炎｜武漢中小酒店面臨倒閉困境　向政府提五大「求生」訴求

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地爆發期間，武漢有340多間酒店為醫護人員提供住宿，粗略估計成本支出2000萬元（人民幣．下同），但大部分卻因經濟未全面恢復等原因而無法維持經營，面臨倒閉困境。 對此，微信公眾號「酒店公寓志願聯盟」周一（13日）發文求救，呼籲政府採取減租等措施，幫助武漢酒店和公寓業渡過難關。

微信公眾號「酒店公寓志願聯盟」發文為武漢酒店業求救。（網上圖片）

文中指出，據不完全統計，疫情期間，武漢共計340多間酒店為醫護人員提供住宿，以每間酒店提供30間客房量，平均接待天數在20天（有為數不少的酒店一直堅持到4月3號，累計70天），合計約20萬間夜，累計成本支出2,000萬元。房租成本、水電支出成本、員工工資、酒店裝修運營貸款等等都是壓力來源。

文章稱，全國各地醫療隊逐步撤離武漢，但前期為接待醫護人員做出重大貢獻的武漢酒店和公寓業陷入了新的困境：面對著高昂的房租及運營成本和疲軟的需求，絕大多數酒店和公寓已經無法維持正常運營，預計在五六月份將出現中小酒店和公寓的大面積倒閉潮，伴之而來的將出現大量的失業。

為此，「酒店公寓志願聯」盟懇請武漢市委、市政府伸出援手，通過資金支持、貸款擔保、房租減免、發放酒店旅遊消費券刺激消費和旅遊業推廣等措施全面支持武漢酒店和公寓業的經營，幫助大家渡過難關。

城市便捷酒店青少年宮店為醫護人員提供免費零食。（新京報）

五大「求生」訴求具體如下：

第一條：由市委、市政府出面與武漢酒店公寓住宿企業承租用房的房東協調，免除疫情期（1月23日起——復市日止）及復市啟動期（復市日起前3個月）房租（含物業管理費）；復市後第4月開始到第10月，房屋租金按營業額比例10%支付房租（管理費）。 政府條款規定，凡租賃國有資產的，政府政策為：從1月23日封城開始免三個月房租/之後六個月減租，強烈呼籲住宿業租賃私人房產，物業等參照免三政策，讓9成的中小型酒店受惠。或直接政府補貼房東，酒店房東「一對一」提交補貼報告，組建專業領導班跟進落實。 第二條：指定相關政府擔保機構與相關銀行協調，根據酒店住宿企業銷售額和實際條件，確定其災後復市特別貸款額度，並通過提供擔保等方式，幫助有條件的酒店住宿企業落實貸款、順利復市，該貸款利息由政府補助，免息一年，第二年貼息50%。 第三條：員工上崗補貼按人頭每人1250元政府財政補貼。 第四條：向全國民眾發放酒店公寓住宿定向消費券，旅遊餐飲住宿「三合一」結合消費券等方式，吸引省外遊客，刺激經濟復蘇。 第五條：振興旅遊業，擴大旅遊宣傳，擴大文明宣傳。

部份酒店業主聯名發聲證明公章統計圖。（微信公眾號「酒店公寓志願聯盟」）

據悉，今年1月24日，武漢當地酒店人士自發組織「武漢醫護酒店支援群」，徵集非中央冷氣的酒店自願為武漢地區各大醫院的一線醫護人員免費提供住宿。之後他們組成武漢醫護酒店公寓志願聯盟。

（觀察者網）