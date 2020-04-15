成都女護士拒領導飯局遭解聘　涉事醫院：請客主任被停職

近日，四川成都一家醫院一名尚在試用期的護士，因為拒絕領導的飯局，被提前解聘。事件曝光，引發輿論關注，網民質疑該醫院領導假公濟私，涉嫌職場性騷擾。 涉事醫院回應表示，解聘該護士符合正常流程，不過，邀請護士吃飯的醫院主任言行不當，已經被停職。

3月26日，成都醫大醫院護士小莉（化名）所在科室主管行政的詹主任給她發信息約吃飯，但她以已經有約為由拒絕。

4月7日，離試用期結束還有8天的小莉收到了詹主任發來的信息，「這兩天就可以過來找我辦離職」。在離職時，詹主任向她發信息稱，「給你個忠告！做事學習可以慢，但是一定要領會領導並聽從領導的指示去做……」。沒有得到一個被解聘理由的小莉認為，自己被解聘與她此前拒絕詹主任邀請她去吃飯有關，並將自己的遭遇和與該主任的聊天上傳網絡。

事情在網絡傳開後，立即引發網友的聲討，有網民指，詹主任行為涉嫌職場性騷擾，假公濟私威脅護士。

對此，該醫院詹姓主任和院長表示，飯局是部門聚餐，小莉被解聘與拒絕吃飯沒有關係。

4月14日，成都醫大醫院對事件進行回應稱：「主管行政的詹主任約小莉吃飯並非部門聚餐，同時還約過另外的女護士，結合給小莉的『忠告』信息，院方認為其言行不當，對員工、醫院及社會造成了不良影響。目前，已停止了涉事的詹主任一切職務。」

通報中稱，涉事醫護人員小莉，於2020年4月8日的解聘流程，符合醫院正常規定。院方將加強醫護人員的專業技能和素質培養，嚴把醫護人員的入職門檻，杜絕此類事件再次發生。

此外，成都武侯區衛健局方面表示，已經要求成都醫大醫院進一步梳理和排查，對全院職工尤其是管理層進行教育，提升管理服務能力。