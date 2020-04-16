【同行如敵國】水滴籌輕鬆籌醫院「洗樓」　雙方員工爭生意爆衝突

「水滴籌」及「輕鬆籌」兩間內地籌款平台的員工，日前被發現在河北一間醫院內推廣時，疑因爭搶生意而發生肢體衝突，一名輕鬆籌員工更被水滴籌員工接連腳踢頭部及頸部。 當地警方其後介入調查，涉事水滴籌員工李某被處以行政拘留12日及罰款500元（人民幣．下同）。

據了解，事發周一（13日）上午，現場是河北醫科大學第一醫院。從片段所見，一名身穿藍色上衣的男子躺在地上，被一名黑衣男子不停用腳踢頭部及頸部，與此同時有另一女子在旁邊叫喊稱「水滴籌打人了」。有網民稱，當時水滴籌員工與輕鬆籌員工都在醫院內「洗樓」，向每間病房的每個病人勸說要立項申請籌款。由於水滴籌與輕鬆籌是競爭對手，結果雙方員工就因為搶生意問題發生肢體衝突。

水滴籌在聲明中致歉，但同時批評輕鬆籌敵視水滴籌。（資料圖片）

輕鬆籌公關部工作人員事後發聲明，指當時水滴籌員工「致殘式」攻擊輕鬆籌員工頭部，對其造成嚴重身心傷害。聲明稱水滴籌員工是因為「洗樓」被舉報，並且懷疑是輕鬆籌員工所為，故蓄意報復。聲明強調，未有針對同行進行任何投訴。聲明又稱，「水滴籌多次對輕鬆籌員工恐嚇、挑釁、主動激起衝突，我方員工已多次忍讓，不料直接遭受暴力之苦」。

至於水滴籌的聲明則稱，事件是輕鬆籌員工言語威脅和污蔑所引起，當事員工已在當地派出所接受調解，並為員工的個人魯莽行為致歉。但聲明亦提到，近期輕鬆籌內部以水滴籌為假想敵，公開張貼「幹死水滴籌」的攻擊性標語，並且有明確針對水滴籌展開一系列不規範的挑釁、騷擾和破壞小動作，致使連續發生數宗雙方糾紛和衝突事件。

輕鬆籌宣稱是內地最大的免費患病籌款平台。（資料圖片）

水滴籌及輕鬆籌都是內地知名的患病籌款平台之一，前者稱至今已為大病患者籌到超過200億元的「救命錢」，並共有逾2.5億的愛心人士參與幫助。至於後者則宣稱是內地最大的免費患病籌款平台，至今已幫助超過160萬個家庭成功籌款超過200億元。

（綜合報道）