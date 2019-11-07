【內地首例】遭前妻舉報隱瞞財產　「水滴籌」求助者被判退款15萬

在內地，首例因網絡個人大病求助引發的糾紛周三（6日）在北京市朝陽區人民法院一審宣判，法院認定籌款發起人莫先生隱瞞名下財產和其他社會救助，違反約定用途將籌集款項挪作他用構成違約，判令其全額返還籌款逾15萬元（人民幣．下同）並支付相應利息。

莫先生與身患重病的兒子。（影片截圖）

籌款後孩子不幸離世 被前妻舉報隱瞞財產

綜合內媒報道，28歲的莫先生與許女士是夫妻。2017年9月，二人喜得一子。但是兒子出生後身患一種名為威奧二氏綜合症(Wiskott-Aldrich syndrome)的重病，令這個家庭面臨沉重的經濟負擔。2018年4月，莫先生想到了利用「水滴籌」進行網絡籌款。

據介紹，水滴籌是內地一家眾籌平台，前身為「水滴愛心籌」，於2016年7月上線。有眾籌需求的用戶通過向水滴籌遞交相關資料，經審核通過後便可開啟眾籌，有意願捐贈的用戶則通過微信支付等電子支付方式向其捐贈。

水滴籌是內地一家眾籌平台。（網站截圖）

莫先生其後在水滴籌發起了「個人大病籌款項目」，很快就被審核通過。莫先生發起籌款的次日21時55分，籌款截止，共籌集款項153,136元，捐款次數6,086次。

但在籌款期間，曾有人舉報莫先生家有出租房屋的收益，當時莫先生向水滴籌公辯解該收益是其父親的收入，但自己沒有工作，妻子則剛剛找到工作。籌款結束後，莫先生立即向水滴籌公司提出了提取現金的申請，資金用途表述為用於孩子抗排異、抗感染和心臟治療。水滴籌公司後將籌款全額匯款給莫先生。

至2018年7月23日，莫先生之子不幸死亡。五日後，莫先生的妻子許女士向水滴籌公司舉報稱，「籌款那次在醫院住院用掉5.3萬，其中3萬元是之前社保報銷的錢付款的，醫院有個基金2萬元那時候也到賬了，所以水滴籌的錢基本沒用。」許女士還稱，孩子父親是拆遷戶，家裏有房，還有店面，並不存在借錢的情況。

北京市朝陽區人民法院一審判令莫先生全額返還籌款。（網上圖片）

因隱瞞財產被告上法庭 被判全額退款

水滴籌公司接到舉報後，要求莫先生提交增信資料，莫先生稱「申請過兩個基金共6萬後看病花費約3萬，餘下的在醫院還沒動用孩子就沒了」，並表示水滴籌餘款願意拿來做慈善或退回。

2018年8月，水滴籌公司正式向莫先生發送律師函，要求其在返還全部籌集款項，惟莫先生收到律師函後未有履行。為此，同年9月，水滴籌公司向北京朝陽法院提起訴訟，要求莫先生全額返還籌集款項15.3萬餘元，並按照同期銀行貸款利率支付自2018年8月31日起的利息。

據報道，法院經審理查明，莫先生之子被確診重病後，先後總計產生醫療費35.5萬餘元，其中醫保報銷後個人支付部分為17.7萬餘元。除水滴籌籌得的款項外，莫先生通過其他社會救助渠道，實際獲得的救助款也達到5.8萬餘元，且有兩項救助款均發生在通過水滴籌籌款前，但莫先生在籌款時並未披露相關情況。

法院同時查明，莫先生在通過網絡申請救助時隱瞞了其名下車輛等財產信息，亦未提供妻子許女士名下財產信息。法院認為，莫先生與平台、捐贈人約定的籌款用途明確為用於兒子的醫療費。庭審中，莫先生承認違背上述約定，並未使用籌集款支付兒子後續醫療費，最終判決莫先生全額返還通過水滴籌籌得的款項並支付相應利息。

莫先生已和妻子許女士離婚。（影片截圖）

當事人：不怪前妻舉報，尊重判決

莫先生事後回應稱，尊重法院的判決。他表示，當初水滴籌是工作人員幫忙辦理，自己對許多事項不清楚。他強調，自己名下的車輛已向工作人員申報，是為了方便帶患病的兒子去看病。

莫先生還稱，不會怪當時妻子舉報，但目前已和許女士離婚，並付給對方5萬元。

（央視新聞、澎湃新聞）