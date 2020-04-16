新冠肺炎．有片｜鍾南山談到妻子滿臉幸福笑容　網民：真愛啊

4月15日（周三），廣州市人民政府新聞辦公室舉辦了廣州市第78場疫情防控新聞發布活動，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山出席，與19名在穗工作學習的外國籍人士代表進行座談交流。 平日在防疫記者會上不苟言笑的鍾南山在座談上談到妻子時滿臉笑容，嘴角上揚，影片引起大量網民關注。

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在互動交流環節，其中一位非洲留學生問鍾南山是否去過非洲，如果去非洲，會給當地政府什麼建議。

鍾南山以英語回答：「我沒有去過非洲，但我妻子去過，去了一個月，五十年前的事了。如果我有機會去非洲，第一件事情我想說的是要優先做好預防工作，而不是治療。因為大多數人對這個病毒都沒有免疫力，很容易被傳染。」由影片可見，鍾南山談到妻子時滿臉笑容，嘴角上揚，與妻子的關係似乎十分甜蜜。

根據資料，鍾南山的妻子為前中國女子籃球運動員李少芬，今年84歲。李少芬1951年入廣東隊，1952年被選入國家隊，歷任廣東女子籃球隊教練、廣東省體育工作隊副大隊長、中國籃球協會副主席。1963年底，李少芬與鍾南山在北京結婚。

截至16日下午近4時，微博上標籤為「鍾南山談到妻子滿臉幸福笑容」相關帖子的閱讀量已達到3.5億，討論數目達到6.4萬。

網民熱議：

「真愛啊，提到老婆就嘴角上揚。」

「鍾爺爺一定很愛她，好羡慕。」

「談到妻子嘴角快咧到耳朵根了。」

「看得出來鍾老是真的很幸福，笑容太美好了，真的太美好了。」

「愛情前我柔軟，學術前我堅毅」

「有時候就很佩服爺爺奶奶那一輩，認定一個人就是一生。」