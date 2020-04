2008年推薦「股神」巴菲特(Warren Buffett)入股電動車製造商比亞迪的李錄15日(周三)在微博分享巴菲特的照片,照片中巴菲特戴著的口罩正是比亞迪生產的,引起關注。

在照片中,巴菲特身穿的T恤上寫道:「我想要長命百歲。到目前為止,一切還好。」(I intend to live forever. So far, so good.)

巴菲特在照片下還以英文寫道:「而現在,我的比亞迪口罩正幫助我達到目標!謝謝!」落款時間為2020年4月14日。

2008年,巴菲特以18億港元認購了比亞迪10%股份——迄今為止,比亞迪仍是巴菲特唯一持有並重倉的中國公司。他旗下的巴郡至今仍持有比亞迪8.25%股份,是該公司第4大股東。

比亞迪今年2月開始生產口罩。據報道,比亞迪此前表示,其口罩日產量已達到1500萬個,並且還在以每日約100萬個的速度擴大生產。

