山東大學生拍攝虐貓影片網上販賣　校方稱其心理異常並予以退學

山東理工大學一名范姓男學生被指在兩個月期間以極為殘忍的方式虐殺了80隻貓，其中包括火燒貓身、剝皮挖眼拔舌、電鑽電擊等，他還將拍攝到的虐貓影片上傳到網絡出售，惹起公憤。 周三（15日），山東理工大學發布處理公告稱，依據學校學生學籍管理規定，對范男予以退學處理。

范男將虐待流浪貓的過程拍成影片。（微博）

+ 4 + 3 + 2

有網民日前在微博爆料稱，范男虐殺流浪動物，並拍攝影片在微博和QQ等社交平臺宣傳販賣。「微博帳號為天驍的小貓咪123（現為「天驍的小貓咪321」），手段極其殘忍，在動物尚還存活的情況下，剝皮、掏腸、挖眼、拔舌、開水（滾水）燙身、電鑽爆體爆眼、火燒貓身、電擊等……從弱小可憐的動物掙紮的表情中獲得愉悅感……非人之所為。」

網民還稱，范男在網上公開販賣的虐貓影片血腥至極，不堪入目，並指其施暴的貓都是校內的流浪貓，「整整兩個月，就有八十隻無辜慘死的貓受盡慘無人道的虐待而死。」

↓↓↓ 范男的虐貓行為：

事件曝光後引起熱議，范男後來刪除所有虐貓影片，並於本月9日在微博向公眾道歉稱，「我誠心接受網友的譴責和學校的批評教育，也願意承擔由此不良行為所帶來的一切後果。」

及至15日，山東理工大學發布公告稱，經與公安機關一起調查核實，范男存在虐貓並在網上發布、轉發他人虐貓影片情況。校方對此高度重視，並對學生存在的心理異常問題進行了心理輔導。依據學生學籍管理規定，對范男以退學。

山東理工大學強調，學校堅決反對虐待動物的行為，將進一步加強對在校學生的教育管理。

山東理工大學發布關於范男虐貓一事的公告。（微博）

（綜合報道）