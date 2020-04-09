山東大學生拍攝虐貓片在網上出售　火燒電擊剝皮挖眼致80隻貓慘死

近日在山東淄博，山東理工大學一名范姓男學生被指在兩個月期間以極為殘忍的方式虐殺了80隻貓，其中包括火燒貓身、剝皮挖眼拔舌、電鑽電擊等，他還將拍攝到的虐貓影片上傳到網絡出售。 山東理工大學周四（9日）表示，范男已將影片全部刪除，目前正在調查此事。

范男將虐待流浪貓的過程拍成影片。（微博）

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綜合《澎湃新聞》等內媒報道，有網民在微博爆料稱，山東理工大學數學專業的一名大四學生虐殺流浪動物，並拍攝影片在微博和QQ等社交平台宣傳販賣。「微博帳號為天驍的小貓咪123，手段極其殘忍，在動物尚還存活的情況下，剝皮、掏腸、挖眼、拔舌、開水（滾水）燙身、電鑽爆體爆眼、火燒貓身、電擊等……從弱小可憐的動物掙扎的表情中獲得愉悅感……非人之所為。」

爆料的網民又稱，范男在網上公開販賣的虐貓影片血腥至極，不堪入目，並指其施暴的貓都是校內的流浪貓，「整整兩個月，就有八十隻無辜慘死的貓受盡慘無人道的虐待而死。」

事件曝光後引起熱議，網民紛紛表示非常氣憤：

「看得我心碎，憤怒，悲哀。」 「虐貓還拍出來獲利，這是甚麼危險人格?」 「太沒道德良心了，世界上怎麼會有那麼壞的人。」 「這些人是不是喪心病狂啊。」 「眾生平等，我們應該保護小動物。」

對此，山東理工大學回應稱，虐貓人是該校的學生，目前他已將網上影片全部刪除，事情正在進一步調查處理中。

山東理工大學去年曾在官方微博貼出校園內流浪貓的相片。（微博）

（綜合報道）