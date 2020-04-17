【新冠肺炎】武漢政府發放5億元消費券　市民可用於購物餐飲旅遊

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情對湖北武漢經濟造成重創，為活躍消費市場，支持全市商貿和文體旅遊行業復工復產復市，武漢政府將於4月19日起至7月31日，陸續向全體在漢人員發放5億元（人民幣．下同）的「消費券」，主要採取搶券和定向模式進行投放。

4月13日，武漢市民在東湖綠道踩單車。（新華社）

據悉，發放「武漢消費券」分兩期執行。第一期活動從4月19日至5月31日，首次搶券活動將在4月19日中午12:00進行，將發放3000萬元的消費券，4月20日正式使用，有效期至4月29日。從第2周開始，搶券活動固定在每後四中午12:00，即時生效，有效期7天。6月1日至7月31日將投放第二期，具體投放時間另行公布。市民可通過支付寶、美團、大眾點評及微信小程序參與搶券。

「武漢消費券」分為餐飲、商場、超市（便利店）、文體旅遊四大類，每人每次可領一種券，面額分為10元、20元、50元及80元。每人在同一企業所屬平台上搶到的「武漢消費券」，每月累計核銷總額不超過100元，整個活動（兩期內）累計核銷總額不超過200元，3個平台累計核銷總額不超過600元。

第一期實際消費金額必須滿足消費券面值3倍及以上才能核銷（如50元商場消費券，必須在商場實際消費150元及以上才能核銷）。第二期根據第一期核銷情況進行動態調整。

此外，本次活動對武漢低保、特困和建檔立卡貧困人口則設置約1800萬元的專用消費券，實行定向發放。

（綜合報道）