【新冠肺炎】內地影視業受重創　院線上市公司料現大幅虧損

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各行各業的發展都受壓。以影視業為例，內地早在今年初就撤銷所有在農曆新年檔期上映的電影。及至近期疫情緩和，一度開放戲院復工，但最終都因疫情反覆被國家電影局叫停。 疫情爆發至今已超過三個月，據內地傳媒報道，部分戲院院線上市公司近日陸續發布今年第一季度業績預告，顯示大多數都預計虧損，即使有盈利較去年同期下降，又或是憑借投資收益、政府補助作「回血」。 事實上，疫情對於影視業的影響仍將延續，國務院聯防聯控機制在4月15日的新聞發布會上，有明確建議影劇院等娛樂性或者是休閒性場所應暫不開業。

受新冠肺炎疫情影響，7部春節檔電影《姜子牙》《熊出沒》《囧媽》《奪冠》《急先鋒》《緊急救援》《唐人街探案3》全部撤檔。 （中新社）

以內地較知名的萬達電影為例，其發布公告指第一季度預計虧損達5.5億元（人民幣．下同）至6.5億元，上年同期為盈利4億元。公告指，巨額虧損的主要原因是自1月23日以來，下屬戲院全部停業，農曆新年檔期的電影無法如期上映。報道指，事實上上述情況並不少見，金逸影視、華誼兄弟、幸福藍海等多間院線上市公司，今年第一季度均預計出現大幅虧損。

少數預計盈利的公司，大多亦是憑借往期作品確認收入，並有投資收益、政府補助等。以預計盈利為1億元至1.1億元的華策影視為例，保持盈利的主要原因是在第一季度確認了多部去年開機影視劇和去年上映電影的收入，且主要由政府補助、投資收益等構成的非經常性損益，其對凈利潤的影響約為2313萬元。

萬達電影發布公告指第一季度預計虧損達5.5億元至6.5億元，主要原因是自1月23日以來，下屬戲院全部停業，農曆新年檔期的電影無法如期上映。（中新社）

報道更稱，從該些公司的市值變化，更能看出疫情對影視業的打擊。自從1月20日國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表明出現人傳人後，往後的近三個月，各間影視公司的市值縮水相當明顯。萬達電影市值蒸發近100億元，跌幅約為24%，其他諸如當代東方、長城影視等市值規模較小的影視公司，市值跌幅就更大，當代東方跌幅接近一半。

（澎湃新聞）