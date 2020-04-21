【新冠肺炎】「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華　lululemon否認是自家產品

加拿大品牌「lululemon」近日捲入辱華風波，其首席藝術總監Trevor Fleming，被指與藝術家Jess Sluder共同設計一款名為「Bat Fried Rice」（蝙蝠炒飯）的長袖T恤。 由於該款長袖T恤的圖案有不少中國元素，加上有「NO THANK YOU」的字句，故被認為是帶有排外主義及種族歧視。

「Bat Fried Rice」（蝙蝠炒飯）的長袖T恤被認為是帶有排外主義及種族歧視。（網上圖片）

長袖T恤的正面印有一隻明顯參考自筷子而設計的蝙蝠，背面則印有一個外國中餐廳常見的外賣飯盒，並且附有一對相信是蝙蝠的翅膀。外賣飯盒及T恤的衫袖上，都印有「NO THANK YOU」。

該款長袖T恤的被指辱華後，將其放在自家官網上開售的Jess Sluder其後發聲明，稱要向「受傷的亞裔美國人道歉」，並重申所帶來的傷害非其本意。此外，lululemon亦在官方微博發出嚴正聲明，強調涉及該款長袖T恤的人並非lululemon的職員，同時該款長袖T恤亦非lululemon的產品，「不是lululemon品牌設計及生產的服裝」。聲明強調，lululemon反對一切歧視行為。

lululemon發聲明指該款長袖T恤亦非lululemon的產品。（微博）

值得一提是，現時lululemon在內地或外國的商店，均未有出售該款長袖T恤，lululemon在各個社交平台上回應網民的質問時，亦極力否認該款長袖T恤是自家的產品。

（綜合報道）