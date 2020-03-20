【新冠肺炎】巴總統兒子指北京瞞疫情　中國使館斥其辱華要求道歉

2019冠狀病毒病全球擴散，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）日前將疫情爆發歸咎於中國隱藏疫情。3月20日，中國駐巴西大使館就愛德華多發表的言論發佈了聲明。聲明稱，愛德華多發表辱華言論，多無端指責中國抗擊新冠肺炎疫情舉措、污蔑中國政治制度，要求他道歉。

聲明說，3月18日，巴西聯邦眾議員愛德華多在個人推特上發表無端指責中國抗擊新冠肺炎疫情舉措、污蔑中國政治制度等辱華言論，這是對中國政府和中國人民的公然挑釁，大使館對愛德華多眾議員不負責任的做法和言論表示強烈不滿和抗議。

愛德華多（Eduardo Bolsonaro）發布Twitter，稱「那些看過切爾諾貝利的人會明白發生了什麼。用冠狀病毒取代核電廠，用中國取代蘇聯獨裁政權。獨裁統治寧願隱藏嚴肅的問題，而不是暴露它們，即使可以挽救無數生命。中國應該被譴責，而自由將是解決方案。」（Twitter截圖）

聲明稱，作為巴西聯邦眾議員和有特殊身份的公眾人物，愛德華多發表的涉華言論造成十分惡劣的影響，嚴重侮辱中國的國家尊嚴，嚴重傷害了14億中國人民的感情，同時也損害了巴西在中國人民心中的良好形象，對兩國開展務實合作帶來干擾。

聲明指，愛德華多的言行極其錯誤，是完全不可接受的，中方對此予以強烈譴責，楊萬明大使已向阿勞若外長表明了中方嚴正立場。聲明又強調，相信巴方相關政策沒有發生改變,同時我們反對任何人以任何方式搞污名化，反對任何人對華污蔑和攻擊。

聲明稱，愛德華多眾議員必須就其公然挑釁行為向中國人民道歉，希望巴方個別人士不要存有不切實際的幻想，更不要低估中方捍衛自身利益的意志和能力。

聲明又指，新冠肺炎疫情暴發以來，中巴就應對疫情開展了密切友好溝通，目前中方正在根據巴西衛生部請求，協助巴方自華採購急需的醫療物資。