【新冠肺炎】張文宏倡早餐不吃粥被批「崇洋媚外」：粥還是不能喝

上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，早前在一個疫情防控講座時提到，孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。 張文宏的建議意外地引起不少內地網民的討論，甚至招來批評是「崇洋媚外」。 張文宏21日（周二）表示，他知道很多網友批評他，不過他仍堅持「不能喝粥」的說法。張文宏說，針對病毒的抗體產生，全部要靠蛋白質，靠粥和鹹菜就麻煩了。

有網民認為，牛奶、三文治等都是西式食品，粥是典型的中式食物，所以提倡飲牛奶、不建議吃粥就是「崇洋媚外」。（視覺中國）

張文宏表示，「針對病毒的抗體產生要靠什麼？全部是蛋白質。」他說，新冠肺炎病人由重症轉輕症，最主要的一點就是要保證營養和蛋白質。這時候，如果靠粥和鹹菜過日子就麻煩了。「而且，中國人最喜歡喝魚湯了，魚渣也要吃掉，都是蛋白質。」他補充說。

另外，張文宏還強調，雞蛋一定要吃，肉能夠吃就吃一點，維他命C和蔬菜也希望能多少吃一些。

張文宏建議孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。（中新社）

據早前報道，有內地傳媒就此發表評論文章，指張文宏的建議被「過度解讀帶偏節奏」，而且在科學角度，白米的營養價值不高。更何況，張文宏是在疫情大前提下作出的建議，孩童是有必要在當前非常時期之下補充營養，增強抵抗力。

（綜合報道）