【新冠肺炎】張文宏倡早餐吃牛奶雞蛋不吃粥　竟被批「崇洋媚外」

上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，日前在一個疫情防控講座時提到，孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。 張文宏的建議意外地引起不少內地網民的討論，甚至招來批評是「崇洋媚外」。 有內地傳媒就發表評論文章，指張文宏的建議被「過度解讀帶偏節奏」，而且在科學角度，白米的營養價值不高。更何況，張文宏是在疫情大前提下作出的建議，孩童是有必要在當前非常時期之下補充營養，增強抵抗力。

張文宏建議孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。（中新社）

文章指，網上的質疑及批評聲音，大致可歸納為三種， 第一是吃粥沒有甚麼不好，「我們這輩人，還有上輩、上上輩乃至祖輩都是喝粥長大的，粥怎麼就沒營養了？」，甚至有人稱吃粥是「中華飲食文化」的優良習慣，需要保持及弘揚，又認為中國的體質，油炸鬼及豆漿最合適作為早餐。第二種是飲牛奶不一定好，並引述權威研究指出奶類對健康有不確定性因素，需要仔細評估。

至於第三種就是將張文宏「上綱上線」，認為牛奶、三明治等都是西式食品，粥是典型的中式食物，所以提倡飲牛奶、不建議吃粥就是的「崇洋媚外」。

有網民認為，牛奶、三明治等都是西式食品，粥是典型的中式食物，所以提倡飲牛奶、不建議吃粥就是的「崇洋媚外」。（視覺中國）

文章認為，張文宏的建議是在疫情大前提之下，亦有表明是「這段時間」，並且限定是「早餐」。故此，張文宏的意思大致就是當下是非常時期，孩童尤其需要補充營養，增強抵抗力，所以早餐要有充足營養，多飲牛奶、吃雞蛋，不要只吃粥。故此，張文宏才會有「我跟你們講，現在中國的孩子早上只能吃雞蛋、牛奶，還有高營養的三明治這些都可以吃，他不吃也不行，你說非要吃，不吃了不上學」這種建議。

另一方面，上海同仁醫院營養科主任張靜亦在接受《上觀新聞》訪問時亦指出，張文宏的建議是有營養學根據。白粥的營養密度比較低，一碗白粥中可能只有25克左右的大米，當中大部分是水分和澱粉，蛋白質僅2克，熱量也只有90卡路裏左右。相比之下，一隻雞蛋就含有約8太的蛋白質，一杯200毫升的牛奶亦有約7克的蛋白質。牛奶及雞蛋作為早餐，營養價值遠高於白粥。

（綜合報道）