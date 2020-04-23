雲南15歲少女被逼賣淫不從跳樓　家人指同村男生參與逼迫

據雲南昭通市公安局昭陽分局新聞辦通報，3月26日當晚，因被逼賣淫，15少女的耿某從一公寓5樓跳下。耿某墜樓的前半個小時內，甚至無人報警、無人喊救護車。不過，值得慶幸的是，耿某最終被救起並送往醫院，沒有生命危險，但可能會留下殘疾。 警方此後查明，逼迫耿某賣淫的一共有4人，其中，犯罪嫌疑人施某秀、王某繞、洪某連已被刑事拘留。陳某未達到刑事責任年齡，另行處理。耿某的家人指，陳某與他們同村，其兄是當地涉黑人員。

耿某的父母在昭通的工地打零工，以維持一家人的生計。耿父不識字，但希望能讓四個孩子完成學業。二女兒耿某已經初中二年級，成績還不錯。

涉事的鑽石商務公寓。（紅星新聞）

然而，去年國慶日前夕，耿某出現厭學的苗頭。去年國慶後，耿某再沒有回學校，時不時失聯，只是偶爾回家吃飯。耿某的姐姐說，那個以前很乖、很聽話的妹妹突然變得很叛逆。

受今年疫情影響，雲南的中小學全部停課。耿某的姐姐說，妹妹這一時期說要去打工，想當酒店服務員，還曾去當地某酒店接受了幾天的培訓。3月1日，這對姐妹通了耿某出事前最後一個電話。此後耿某便徹底失聯，耿家開始四處尋找她。

耿某的姐姐通過妹妹發布的快手短片留意到，妹妹在昭通市鑽石商務公寓酒店出現過，她找到這家酒店，「但老闆否認見過我妹妹。」耿父報了警，派出所民警很熱心，但也沒能找到耿某。

耿某跳樓

直到3月26日深夜，一個陌生電話打到耿父的手機上，那是一個十幾歲女孩的聲音，「她說我女兒跳樓了。」

耿某從鑽石商務公寓的5樓跳下，趕赴現場的親友後來告訴耿父，耿某掉下去的前半個小時內，無人報警、無人喊救護車。有人以為她死了，現場稱要把她裝在袋子裡拋棄。

不過，當晚耿某神志清楚，直到上了救護車之後，她才敢對醫生和民警表示，她「被刀逼著」，並稱如果說真話，有人會殺了她。

次日，耿父趕到醫院，看到了女兒，除了頭部，女兒身上其他部位的骨頭多有碎裂，「有些地方粉碎性骨折，看起來像豆腐渣一樣。」

跳樓後被救起的耿某。（紅星新聞）

據雲南昭通市公安局昭陽分局此後發布通報指， 3月26日，犯罪嫌疑人施某秀（女，16歲，昭通昭陽區人）與洪某連（女，50歲，昭通昭陽區人，鑽石商務公寓承包人）邀約被害人耿某（女，15歲）到朝陽區珠泉路鑽石商務公寓賣淫。耿某不願意，施某秀便指使陳某（男、15歲，昭通昭陽區人）、王某繞（男，18歲，昭通昭陽區人）持刀和皮帶對耿某進行威脅。耿某待陳某、王某繞走出房間後，趁施某秀不備，遂從鑽石商務公寓五樓房間視窗跳下後受傷。警方此後將施某秀等人抓獲。

昭通市公安局昭陽分局政治部主任周俊稱，平素警方對該地檢查嚴格，凡是不實名登記入住者，都會受到嚴厲處罰，而涉事的鑽石商務公寓，「在出事的三天前剛被警方下過通知，要求停業整改。」

耿父告訴記者，他至今沒有等到犯罪嫌疑人家人的一句道歉。逼迫女兒賣淫的人中，他唯一認識的，是警方通報中未成年的陳某。陳某是耿家同村人，其兄叫陳明鑫。去年3月，昭通市公安局昭陽分局公佈了一則涉黑人員違法犯罪線索徵集的通告，所公開的10名犯罪嫌疑人中，陳明鑫位列第3位。

耿某的醫療證明書。（紅星新聞）

耿某將接受三次手術。第一次針對心肺部位，後兩次針對各處的骨折。4月18日，醫生給耿某做了第二次手術。耿某姐姐說，這次手術時間耗時一整天，妹妹醒來後一直反胃，「現在我只想她快點好，一家人還能像過去一樣。」

醫生告訴耿父，耿某的右手可能會殘廢，但腿部的手術還順利，如足夠幸運的話，「她還是能站起來的。」

（紅星新聞）