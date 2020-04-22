8萬元賣3歲親生女後打賞「快手」女主播　福建漢判監5年

常言道，虎毒不食子，然而，福建一名盧姓男子竟然把自己3歲的親生女兒以8萬元（人民幣，下同）賣掉，並將這筆費用幾乎都用來在各個網絡平台打賞主播。當地法院以拐賣兒童罪判處他有期徒刑5年，並處罰金5千元。

福建一名盧姓男子把自己3歲的親生女兒以8萬元人民幣賣掉，當地法院以拐賣兒童罪判處他有期徒刑5年，並處罰金5千元。 （福州市晉安區法院）

福州市晉安法院相關負責人透露，盧男是80後，在莆田打工，和妻子育有一兒一女。因夫妻二人產生矛盾，2018年10月，妻子離家出走，留下兩個孩子。盧男覺得自己一人撫養孩子壓力太大，於是在2019年初將3歲的女兒以8萬元的價錢賣給一對夫婦。但是當這對夫婦到派出所為3歲女童上戶口時，民警發現問題，經偵查後將盧男控制。

負責人又透露，「盧某這個人的行為特別惡劣，這8萬塊錢的費用，幾乎都用來在各個平台打賞主播。」盧男整日沉迷網絡，大筆錢到手後，他以「送鮮花」、「刷遊艇」的方式頻繁打賞「快手」女主播，至案發已經花了7.3萬，都是賣女所得。據說盧男原本想也將兒子賣掉，但孩子年齡太大，沒有成功。

今年3月25日，晉安法院對盧男作出判決。法院判決盧男犯拐賣兒童罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5千元。此外，法院其後又判決撤銷盧男作為女童的監護人資格，並指定福州市晉安區民政局為女童的監護人。女童目前被安置在晉安區福利院，盧男的另一個兒子也被安置在一個慈善機構。

（《新京報》）