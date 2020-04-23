多名畢業生舉報四川學校男校長性騷擾女生　當事人被停職調查

近日有多名網民在微博舉報稱，四川綿陽東辰國際學校初中部副校長吳某某涉嫌性騷擾女學生和體罰男學生，跨度達十餘年。有已經畢業的女學生表示，吳男曾以批評、談心等名義實施摟抱、親臉等涉嫌性騷擾的行為。 事件隨後引起熱議，校方周二（22日）在微博回應稱，已停止吳男的職務，並成立調查組核實情況。

網民在微博舉報自己在求學時期遭到吳男體罰和掌摑。（微博）

+ 3 + 2

綜合內媒報道，據其中一名已經畢業的男學生透露，吳男是其初中班主任。上周四（16日），吳男在班級群組發了一條信息，說他要去新學校當校長了，請同學們轉發，「像當初他『照顧』我們一樣，現在也讓我們照顧他」。

這名男學生在微博發文稱，吳男當時曾掌摑男學生，對他們拳打腳踢和體罰，並明目張膽對個別女學生性騷擾和性脅迫，「我完全在他的掌控下活了黑暗無邊的三年」。

一名畢業女學生小妮（化名）也表示，吳男曾在2013年經常要求她去辦公室幫忙打掃，負責整理室內的床鋪。「有一次突然就抱住我，問可不可以親我，我直接推開了。」

網紅「周貝蕾Manon」拍片講述遭吳男性騷擾的經過。（微博）

微博上也陸續有網民自稱是該校已經畢業的學生，控訴曾被吳男性騷擾。其中一名舉報人是在微博有94萬粉絲的美妝網紅「周貝蕾Manon」，她親自拍片講述了吳男對其「動手動腳」的惡行：「在我十二、三歲的時候，他把我單獨叫到辦公室裏，拉我的手，搓我的手，拍打我的屁股」，「打疫苗的時候讓我坐在他的大腿上，摟著我的腰」，「做眼保健操的時候摸我的背後，摸我的胸罩釦帶」。

而最令「周貝蕾Manon」氣憤的一件事，是吳男將她帶到家中單獨補習，「說我的牛仔褲有點大，然後就幫我往上提，然後用手摸我的下面。我當時嚇到直接摔倒，他接著開始強行脫我的襪子，要摸我的腳。」

「周貝蕾Manon」其後表示，拍片舉報吳男的用意就是尋找更多受害者，搜集更多有力證據，讓吳男無法翻身。她指目前已找到80多名受害人，「受害者們都非常願意配合警察協助調查」。

不過在微博上，也有人支持吳男。有網民留言稱，「我是2006級初16班的一員，我是女生，發生在學生群裡污蔑、造謠老師的事情讓我非常憤懣。我記得以前總聽大家說，吳老師嚴厲，管得多。但我只記得，吳老師是我重要的人生啟蒙老師。」她還說希望大家能聽聽各方聲音。

多名畢業學生指證吳男曾長期性騷擾女學生。（網上圖片）

事件引發關注後，吳男曾於周三（22日）回應稱，事件中間存在一些誤會，「老師管學生肯定會有一些問題，現在就是等待學校的處理結果。」

同日，綿陽東辰國際學校在官方微博回應，關於網上反映該校初中部副校長吳某某的情況，學校高度重視，已停止其職務，並成立調查組，現正就反映情況開展調查核實工作。此外，綿陽市教育局一位工作人員也表示，已關注到此事，目前已責成主管部門調查。

（綜合報道）