廣西初中老師被指性侵女學生：要求女生到宿舍幫他「按摩」再非禮

廣西柳州一名初中老師近日被兩名舊生舉報，其以不同方式性騷擾同班多名女生，包括要求女生到他的宿舍幫他按摩，再借故出手非禮等。其中一名舉報者更稱，她曾被劉連喜三度性侵。

蘇南在微博舉報初中班主任性侵、猥褻學生。（微博）

被舉報的老師劉連喜（化名），2015年在柳州某初級中學任實驗班班主任、歷史老師。兩名舉報者形容，他身材並不出眾，讓人感覺有點猥瑣、油膩，但情商很高、做人玲瓏，極其擅長班級管理，平日跟學生們的關係很好，威信很高，其教學水平亦毋庸置疑，屢次所帶班級的中考成績都是有目共睹的。

要求女生到自己宿舍「談話」

蘇南（化名）是其中一名舉報者。她表示，劉連喜上課的時候，時不時會有摸女同學的背、耳朵、頭髮等行為，其透露的眼神有不明意圖。劉連喜又會要求班級代表經常跟隨他左右，談話、開會，地點之一就是劉連喜的宿舍。

蘇南憶述，初二的一天晚上，劉連喜找了四位女同學去宿舍談話，同學提醒她「穿好校服外套再去」，當時覺得有些奇怪，後來才知道這是怎麼回事。

蘇南指，去劉連喜宿舍吃完面後，劉連喜躺在床上，要求四位女生幫他按摩，比如捏肩、錘腿。為其捏肩的同學坐在床頭，他順手就可以摸女同學的胸；而錘腿的女同學在他床尾，他抬起腳就可以蹭女同學的臀部。她表示，自己被劉連喜抓了兩次胸部，更看見他的手伸進女同學的衣服。

四人一直留到凌晨。蘇南以「很困」為由，與另一名女生離開，兩位女生繼續呆在劉連喜宿舍裡，「無法想像劉連喜會對剩下兩位同學做什麼事。」

舉報者：我甚至要說是自願的

另一名舉報者陳小河（化名）則指，劉連喜會對被叫去宿舍的女生動手動腳，有時會單獨叫她到其宿舍。她表示，最初她進入劉連喜的宿舍時，對方只是摸自己的胸部，進一步熟悉後就親吻、觸摸下體。在陳小河的記憶裡，她至少有3次被劉連喜性侵，有時劉連喜是清醒的，有時候是醉酒狀態。

陳小河稱，她的情緒和態度發生很大轉變，甚至考慮過轉學。劉連喜找她談過幾次話，問她「是不是恨過他」，陳小河不敢作聲，「我哪裡敢說恨？我甚至要說是自願的。」

2017年6月23日，舉報者上傳於廣西本地論壇的舉報信。（網絡截圖）

曾被舊生舉報 公安稱未有證據證明猥褻或性侵行為

劉連喜之前亦曾被舊生舉報。2017年6月，有舊生將一則《關於柳江區某中學XXX涉嫌侵害女生的舉報》消息放到網上。舉報信指出，劉連喜在2013年左右，對本校2012屆女學生的4點不端行為，而又因為劉連喜以強勢霸道著稱，女生受到傷害後通常不敢向父母老師報告。

2017年下半年，已經從班主任升任中學副校長的劉連喜，被柳州市柳江區紀監委調查。2018年1月已受到處分，被免去副校長職務，調入當地某小學後勤部門。不過，廣西柳州市柳江區教育局表示，當地公安機關調查取證中，沒有發現直接證據證明劉連喜對學生有過猥褻或性侵行為。

涉事老師：「互動」只是開玩笑 不至於侵犯

劉連喜接受傳媒訪問時則表示，承認自己當時因行為上的不檢點、跟學生沒有保持距離，導致自己受處分。但他認為，自己的不檢點主要是因為跟學生關係好，學生對其主動的行為，他不知迴避。儘管接受了處分，他稱舉報其猥褻、污辱女生，是沒有任何證據的。

劉連喜認為，自己在公開場合並無不妥，只是在私下場合與學生有過「互動」。他認為這是因為與學生關係好，他才會跟其開玩笑，但不至於上升到侵犯地步。「不可能出現像學生們所說的那麼荒唐的事。」

（上游新聞）