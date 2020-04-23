【新冠肺炎】蘇貞昌承認軍艦染疫處理「有缺失」　籲給予軍方支持

台灣海軍敦睦艦隊染疫風波持續。台行政院長蘇貞昌4月23日表示，對於磐石艦染疫感到非常「意外」，且覺得非常痛苦。蘇貞昌指，該任務在這次的防疫工作上，確實有很多缺失、沒有到位，但重申演訓，不但必要，且「台灣人都給予支持與肯定」。

蘇貞昌指出，基於蔡英文要求儘速、並確實調查軍艦染疫事件，他特別請具法律背景的行政院政務委員羅秉成，必須儘速就艦艇上的防疫工作應如何做事前的規範、作業，在整個航程上的要求、回報，艦艇跟基地海軍艦隊指揮部如何通聯管制，還有返台後官兵要如何下船、出港等作業，找出其中缺失及沒有到位的地方，政府必須痛定思痛，且亡羊補牢。

蘇貞昌提醒，由於外國陸續出現大規模的群聚感染事件，故台灣像是宗教活動、長照機構、移工宿舍、艦隊軍隊、監所等，更需要注意提防，以避免類似的危機發生，即便破口不幸出現，也一定要將損害控制至最小，「絕不能因為一個失誤，成為全國防疫的破口。」

在台立法院4月21日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正之後，台行政院也將新台幣1500億元的「追加預算案」送往立法院審議，此次追加預算均以「舉借債務」支應，而蘇貞昌也將為此於4月24日赴立法院進行報告並備詢。

行政院主計總處主計長朱澤民指出，若不受疫情波及的話，台灣原定2020年的經濟成長將為2.72%，但因疫情影響使得台灣經濟成長下降1.8至2.3％左右，故假使政府沒有端出振興措施，將使台灣經濟受到衝擊，如今政府端出新台幣2,100億元的特別預算，將使台灣經濟成長上升0.9%使得台灣的經濟成長可以達到1.3至1.8%之間。