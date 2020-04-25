【湖南益陽驚現鎘米】近百噸大米被銷毀　7涉事企業遭立案調查

雲南昭通市鎮雄縣市場監督管理局近日通報，在市場上查獲來自湖南益陽市重金屬鎘超標的大米，共重99.42噸。大米事後已公開銷毀，將當作燃料使用。 益陽市委宣傳部周五（24日）就事件回應稱，已通過調查核實相關情況，決定對7間涉事企業予以立案調查。

雲南鎮雄縣公開銷毀鎘金屬超標大米。（影片截圖）

綜合內媒報道，益陽市委宣傳部表示，經鎮雄縣市場監督管理局反饋，本次共銷毀大米99.42噸，涉及15宗案件。其中，重金屬超標案（主要是鎘超標）13宗，沒收大米77.35噸，查處時間為2019年4月至2019年7月，涉及生產企業7間。大米包裝袋上標注名稱顯示，7間企業均屬湖南省益陽市赫山區。

益陽市委宣傳部還稱，根據食品安全法相關規定，7間涉事企業已被立案調查，下一步將加大監督抽檢力度和執法辦案力度。

翻查資料，鎘米是一種從被鎘金屬所污染的稻田，種植出的稻米產生的。鎘使用於塗料、塑膠、電池裏面的穩定劑，若工廠製作完排出來的水沒有處理好，直接排入灌溉水道、池塘、湖泊，使灌溉農地用的水被稻米吸收，就會出現鎘米。鎘使人中毒的最通常路徑是損壞腎功能，導致人體骨骼生長代謝受阻，從而引發骨骼的各種病變。

內媒《財新網》此前報道，湖南益陽一間企業曾在2017年將1440噸鎘嚴重超標、本應用作飼料的稻穀加工成大米，銷售貴州、廣西、雲南、湖南等地，事後有16人因此獲刑。

（綜合報道）